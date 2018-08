”Hallituksen kaavailema irtisanomislaki vaientaa naiset”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

PAMin Ann Selin (sd.) ja JHL:n Päivi Niemi-Laine (sd.) vaativat lain sukupuolivaikutusten arviointia.

– Hallituksen aikeet muuttaa työsopimuslakia ja heikentää yksilöperusteista irtisanomissuojaa iskee pahiten naisvaltaisiin aloihin. Liittojohtajien mielestä suunnitelma uhkaa tasa-arvoa ja lisää sukupuolten välistä eriarvoisuutta työmarkkinoilla, sanovat Palvelualojen ammattiliitto PAM:n puheenjohtaja Ann Selin ja Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine.

Hallituksen tarkoituksena on muuttaa työsopimuslakia niin, että työntekijän irtisanominen on nykyistä vapaampaa alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä. Selin ja Niemi-Laine tyrmäävät esityksen.

– Hallituksen olisi pitänyt arvioida esityksen vaikutuksia eri sukupuolille, liittopuheenjohtajat vaativat.

– Toteutuessaan laki vaientaa naiset työpaikoilla. Henkilöperusteisen irtisanomiskynnyksen höllentäminen lisää pelkoa ja asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan sukupuolen ja työpaikan koon mukaan. Naisten asema työmarkkinoilla on jo nyt heikompi kuin miesten ja uhka on, että kuilu syvenee entisestään, he sanovat.

PAM:n ja JHL:n puheenjohtajat ovat vakuuttuneita siitä, että hallituksen perustelut muutostarpeille ovat tuulesta temmattuja. Tutkittua tietoa siitä, että nykyiset säädökset vaikeuttaisivat työllistämisen kynnystä ei ole olemassa.

– Irtisanomislaki on jälleen kerran osoitus puutteellisesta lainsäädäntötyön valmistelusta, johon (Juha) Sipilän (kesk.) hallituksen aikana on totuttu. Kaiken lisäksi tämäkin työntekijöihin kohdistuva heikennys osuu ensimmäisenä naisvaltaisille aloille, Selin toteaa.

Hallituksen esitys kohdistuu erityisesti palvelualojen ja julkisen sektorin työntekijöihin siksi, että näillä aloilla ei juurikaan ole työehtosopimuksissa irtisanomissuojaa koskevia määräyksiä. Aloilla työskentelevästä työvoimasta naisia on lähes 70 prosenttia.

– Jos laki tulee voimaan, miesvaltaisten alojen työntekijät ovat turvassa irtisanomissuojaan liittyviltä heikennyksiltä ainakin seuraaviin työehtosopimusneuvotteluihin saakka. Naisvaltaiset alat kuten julkinen sektori ja palvelualat kokevat työsuhdeturvan heikennykset välittömästi, sanoo Niemi-Laine.