Iltakoulun anti laiha – hallitus käy läpi työperäisen maahanmuuton

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin mukaan kehysriihessä on päätettävä konkreettisista työllisyystoimista.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus kävi tänään keskiviikkona iltakoulussaan läpi, missä vaiheessa mennään työllisyystoimien osalta.

– Hallituksen käsitys on se, että niillä askelmerkeillä, jotka on asetettu, kesän budjettiriiheen mennessä 30 000 päätösperäistä työpaikkaa meillä on, pääministeri Sanna Marin sanoi tiedotusvälineille iltakoulun jälkeen.

Työllisyystyöryhmät jatkavat työtänsä ja Marinin mukaan työryhmiltä on jo tullut paljon esityksiä, joita kehysriiheen mennessä arvioidaan.

– Kehysriihi on välietappi, jossa tarkastellaan, mitä toimia pitää vielä tehdä, jotta kesään mennessä työllisyystavoite täyttyy. Siitä hallitus pitää kiinni, että työllisyystavoite täyttyy, Marin painotti.

Saatavuusharkinnasta pidetään kiinni

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi, että uutena asiana hän on käynnistänyt työperäisen maahanmuuton prosessien ja lainsäädännön läpikäynnin.

– Tästä on tullut viestiä yrityksistä hyvin laajasti eri puolilta Suomea, kun olen kiertänyt, että osaavan työvoiman saanti on vaikeutunut. Me emme löydä enää riittävästi osaajia Suomesta. Nyt viesti on myös se, että osaavia työntekijöitä löytyy muualta, mutta prosessi on hirvittävän hidas, Haatainen kertoi.

Haatainen tähdensi, että saatavuusharkinnasta tulla kyllä pitämään kiinni ja muutokset tehdään sen puitteissa.

Yksittäisiin työllisyystoimiin ministerit eivät ottaneet kantaa eivätkä myöskään niiden vaikutusarvioihin.

Haataisen mukaan tämänhetkinen työmarkkinatilanne vaatii työmarkkinaosapuolilta nyt paljon huomiota.

– Se työrauha heille pitää antaa ja ymmärrän sen täysin, mutta uskon, että kun päästään eteenpäin, jälleen voidaan fokusoitua näihin (työllisyys)asioihin, Haatainen sanoi.

Pysyviä menoja ei lisätä ilman työllisyystoimia

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan hallitus kävi läpi tilannekuvan valmisteluista toimista ja etenee askelmerkkien mukaan siten, että kehysriihessä ollaan hallitusohjelman mukaisissa luvuissa.

– Siellä täytyy olla konkreettisia keinoja, joiden kanssa voidaan tulla myös ulos ja siten, että ehditään laskea syksyyn mennessä kaikki 30 000 työllistä vaativaa toimea, Kulmuni sanoi.

Kulmunin mukaan on selvää, että vaikuttavuusarviot tekee valtiovarainministeriö.

Kulmunin mukaan työllisyystavoite kirittää hallitusta, sillä pysyviä menoja ei voida lisätä, jos työllisyystoimista ei saada päätettyä.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan työllisyystyöryhmissä työstettävien toimien lisäksi tarvitaan muitakin työllisyystoimenpiteitä, eivätkä työryhmien toimet tule yksin riittämään.

– Varmasti seuraava sellainen kohta, jossa tehdään päätöksiä uusista toimenpiteistä, on sitten kehysriihi, Henriksson sanoi.

Työttömyysturvan porrastuksesta ei keskusteltu

Henrikssonin mukaan hallitus ei tänään keskustellut ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta tai kotihoidontuen leikkaamisesta.

– Emmehän me ole nyt keskustelleet näistä yksityiskohdista, vaan nämä ovat sellaisia asioita, jotka ehkä myöhemmin tulevat keskusteluun, Henriksson kertoi.

Hänen mukaansa työ työllisyysryhmissä etenee, huhtikuussa pitää olla enemmän toimenpiteitä ja elokuussa ”tosi paljon” toimenpiteitä.

– Kehysriiheen mennessä pitää varmasti olla enemmän konkretiaa vielä ja silloin pitää katsoa myös, mitä ovat ne lisätoimenpiteet, joita tarvitaan, jotta budjettiriihessä syksyllä meillä on 30 000 päätösperäistä uutta työpaikkaa, Henriksson sanoi.

Henrikssonin mukaan kehysriiheen mennessä tarvittavien työllisyystoimien lukumäärästä ei sovittu.