Hallituksen halutaan takaavan rajahallinnan

Kokoomusedustajat kysyvät uuden rajamenettelyn sekä laajempien poikkeusolotoimivaltuuksien säätämisestä

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman ja joukko muita kokoomusedustajia vaatii Sanna Marinin (sd.) hallitusta heräämään todellisuuteen ja ryhtymään lainsäädäntötoimiin Suomen rajahallinnan takaamiseksi kansainvaelluksen varalta.

Vestman on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen uuden rajamenettelyn sekä laajempien poikkeusolotoimivaltuuksien säätämisestä yhdessä kansanedustajien Heikki Autto, Janne Heikkinen, Timo Heinonen, Pia Kauma, Pauli Kiuru, Wille Rydman ja Kari Tolvanen kanssa.

– Vuoden 2015 tilanne on estettävä tilanteessa kuin tilanteessa, silloinkin, jos ulkorajavaltiot ja EU eivät kykene turvaamaan Turkin vastaista ulkorajaansa. Mahdollinen kansainvaellus kolkuttelee ovella, ja Marinin hallitus vaikuttaa olevan housut kintuissa ja kykenemätön reagoimaan, Vestman toteaa tiedotteessa.

Julkisuuden tietojen mukaan jopa kymmenet tuhannet rajanylittäjät ovat siirtymässä kohti EU:n ulkorajaa mahdollisesti Turkin avittamana, ja rajan läpi on jo päässyt ihmisiä. Kreikan viranomaiset ovat raportoineet estäneensä tuhansia laittomia maahantuloyrityksiä.

Vestmanin mukaan tämä voi olla vasta alkua, koska arvioiden mukaan on Turkissa noin neljä miljoonaa maastaan lähtenyttä.

– Turkki-sopimuksen rikkominen on presidentti (Recep Tayyip) Erdoganilta hävytöntä toimintaa. Tässä on hybridivaikuttamisen piirteitä. Hallitsemattoman kansainvaelluksen estäminen on nyt EU:n tehtävä. EU:n on voimakkaasti tuettava Kreikkaa ja Bulgariaa ja vahvistettava Frontexin joukkoja, jotta EU:n ulkoraja pitää.

– Solidaariset puheet eivät enää riitä. EU:lla on näytön paikka ulkorajan turvaamisessa. Suomen tavoitteen pitäisi olla, että rajat ylittävästä turvapaikanhausta päästää kokonaan eroon. Missä on Marinin hallituksen selkeä tuki yhteiseurooppalaiselle tiukalle rajavalvonnalle, Vestman kysyy.

Turvapaikkalait jäljessä

Kokoomusedustajien mukaan Suomen pitää olla varautunut myös siihen, että EU:n ulkorajakontrolli ei kestä eikä eurooppalaista ratkaisua löydy.

Useissa Euroopan maissa on jo varauduttu uuteen kriisiin hyödyntäen kansainvälisten velvoitteiden liikkumavaraa ja viety lainsäädäntöön poikkeustoimia mahdollistavia kirjauksia.

– EU:n jäsenvaltiot, kuten Itävalta ja Tanska, ovat tehneet tiukennuksia lakeihin, vaikka ovat pitkälti samojen kansainvälisten sopimusten ja eurooppalaisten sääntöjen sitomia kuin Suomi. Ne ovat ymmärtäneet, että kalliit eurooppalaiset arvot ja vapaudet tarvitsevat suojakseen tarvittaessa lujaakin järjestyksen pitoa.

– Sen sijaan Suomen turvapaikkalait laahaavat auttamattomasti jäljessä, eikä Marinin hallitus halua panna tikkua ristiin asian korjaamiseksi. Lait on saatava ajan tasalle, Vestman sanoo.

EU:n turvapaikkadirektiivi mahdollistaa niin kutsutun rajamenettelyn lisäämisen ulkomaalaislakiin. Sen mukaan turvapaikanhakijoita voidaan pitää neljä viikkoa rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä päästämättä heitä maahan.

Rajamenettelyssä voidaan käsitellä ja ratkaista nopeutetun turvapaikkamenettelyn hakemukset ja perusteettomasti maahan pyrkivät käännyttää. Sen aikana voidaan myös arvioida turvallisuusriskit säilöön ottamista varten.

– Rajamenettely tulee säätää kiireesti ulkomaalaislakiin. Uuden kansainvaelluksen myötä Euroopan läpi vaeltaisivat jälleen ennen muita vahvimmat, eivätkä eniten suojelun tarpeessa olevat. Rajamenettelyssä sekä laittomien siirtolaisten että rikollisten pääsy maahan vaikeutuu oleellisesti. Rajavyöhykkeelle tulee perustaa palautuskeskuksia, joista laittomasti maahan pyrkivät käännytetään takaisin.

– Järjestelmän väärinkäyttäjiä kuten soluttautuneita terroristeja ja muita rikollisia ei saa päästää maahan. Rajamenettely suojaisi myös tilanteessa, jossa Venäjältä tuleva turvapaikanhaku lisääntyisi epäilyttävästi, kuten 2015-2016 kävi, Vestman toteaa.

Osa Euroopan maista on lisäksi rajannut sen määrän turvapaikanhakijoita, joita kyseinen maa voi ottaa hallitusti vastaan. Esimerkiksi Itävallassa on laki, jonka mukaan tämän kokonaismäärän jälkeen poikkeusolotoimivaltuuksien nojalla turvapaikanhakijat lähtökohtaisesti käännytetään rajalla.

– Suomessa on käytävä rehellinen keskustelu siitä, kuinka paljon Suomi voi ylipäätään ottaa turvapaikkahakemuksia käsittelyyn. Tämä on välttämätöntä, koska minkään maan viranomais- ja oikeusjärjestelmä saati julkinen talous eivät kestä hallitsemattomia määriä maahantulijoita.

– Suomen tulee säätää vastaavista poikkeusolotoimivaltuuksista kuin Itävalta hallitsemattomaan maahantuloon varautumiseksi. Suomen rajalliset voimavarat tulisi kohdentaa heikoimmassa asemassa olevien kuten naisten ja lasten auttamiseen, Vestman katsoo.