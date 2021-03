”Hallituksen esitys on ravintoloille kohtuuton”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan menetykset tulisi korvata sataprosenttisesti jokaiselta sulkupäivältä.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen toivoo eduskunnan muuttavan ravintoloiden sulkemista koskevaa lakiesitystä.

Hänen mukaansa asiassa olisi tärkeää huomioida selkeämmin kuntakohtaiset erot epidemiatilanteessa.

– Täytyy toivoa, että eduskunta vielä rajaa ja kohtuullistaa ravintolasulkua. [Pääministeri Sanna] Marinin (sd.) hallituksen esitys on kohtuuton ja yksisilmäinen, Timo Heinonen kirjoittaa Twitterissä.

– Kuntakohtainen harkinta pitää ottaa huomioon, poistaa huoltoasemat ja korvata menetykset sataprosenttisesti jokaiselta sulkupäivältä, Heinonen jatkaa.

Hallitus antoi maanantaina eduskunnalle esityksen ravintoloiden määräaikaisesta sulkemisesta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 8. maaliskuuta ja olla voimassa 28. maaliskuuta asti.

Ruoan ulosmyynti olisi edelleen sallittua. Ravintolat suljettaisiin alueilla, joilla koronavirus on tällä hetkellä leviämis- tai kiihtymisvaiheessa. Poikkeuksena olisivat henkilöstöravintoloiden kaltaiset toimijat, jotka eivät ole avoinna yleisölle.

Matkailu- ja ravintola-alan MaRa ry on pitänyt alalle esitettyä 50 miljoonan euron tukea täysin riittämättömänä. Summa on pienempi kuin viime keväänä, vaikka yritysten taloudellinen tilanne on nyt huomattavasti heikompi.

