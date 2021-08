Hallitukselta vaaditaan toimia – ”miksi ei ole reagoitu?”

Koronaviivyttelyyn ei kansanedustajien mukaan ole varaa.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho kysyy Twitterissä, miksi hallitus ei ole reagoinut nopeasti heikentyneeseen epidemiatilanteeseen.

– Voisitte ensi alkuun laittaa #rokotus asetus voimaan 12-15-vuotiaiden osalta niin kunnat pääsisi rokottamaan. Ja opettajat pitää saada rokotettua, Mia Laiho jatkaa.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) on kertonut aiemmin, että asetus saadaan hyväksyttyä aikaisintaan elokuun puolivälin tienoolla.

Mia Laiho huomautti eilen, että rokotusasetuksen hyväksyminen vaatisi vain yhden valtioneuvoston kokouksen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa vaatii torstaina kokoontuvalta hallitukselta pikimmiten selkeät linjaukset lähiopetuksesta ja toimista, joilla terveysturvallista lähiopetusta, päiväkotien toimintaa sekä harrastuksien jatkumista tuetaan.

– Hallituksen ministereiden lähiopetusta tukevien puheiden lisäksi tarvitaan tekoja, jotta koulut ja oppilaitokset voivat aloittaa toimintansa terveysturvallisesti. Koulut alkavat pian eikä hallituksen linjauksia saatikka tekoja uudessa epidemiatilanteessa kuulu, Sari Sarkomaa toteaa tiedotteessaan.

Sarkomaan mielestä koulujen suunnitelmat aloittamiseen pitäisi olla jo lähes valmiina mutta valtiovallan viesti on yhä epäselvä. Hän viittaa OAJ:n tuoreeseen kyselyyn. Siinä opettajat ja esihenkilöt antoivat kritiikkiä poikkeusolojen ohjeiden epäselvyydestä.

– Hallituksen on viipymättä varmistettava, että kouluilla ja oppilaitoksilla sekä päiväkodeilla on epidemiatilanteeseen päivitetyt, yhdenmukaiset ja selkokieliset ohjeet, joita on käytännössä mahdollista noudattaa. Opettajien ja rehtoreiden asiantuntemusta pitää hyödyntää ja heille on järjestettävä neuvontapalveluja. Tärkeää on, että opettajilla on aikaa opettamiseen.

Sari Sarkomaa vaatii hallitusta tekemään viipymättä päätöksen asetuksesta, joka mahdollistaa 12-15-vuotiaiden rokottamisen koronavirusta vastaan. Hän varoittaa, että viivyttely tässä on vaarassa aiheuttaa suurta vahinkoa. Sarkomaa huomauttaa, että myös noin 10 000 peruskoulun opettajaa, eli noin neljännes ei vielä ole saanut toista rokoteannosta.

Sarkomaan mielestä kouluterveydenhoito pitäisi ottaa mukaan rokotuksiin ja koulujen ja päiväkotien henkilöstön rokotuksia nopeutettava.

