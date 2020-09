Hallitukselta uusi suunnitelma koronatilanteeseen

Uudessa toimintasuunnitelmassa epidemiatilanne jaetaan kolmeen vaiheeseen.

Sanna Marinin (sd.) hallitus käsitteli tänään toimintasuunnitelmaa, joka toimii ohjeena hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen koronavirusepidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Neuvottelun päätteeksi valtioneuvoston yleisistunto valtuutti periaatepäätöksellä sosiaali- ja terveysministeriön tekemän toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on hallituksen hybridistrategian mukaisesti estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Epidemian tilannekuva jaetaan kolmeen vaiheeseen

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan toimintasuunnitelmassa epidemian tilannekuva jaetaan suuntaa antavasti kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe, perustaso, vastaa tilannetta keskikesällä 2020. Tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni.

Toinen vaihe on kiihtymisvaihe, jolloin alueellinen ilmaantuvuus on suuruusluokkaa 10-25 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden 14 vuorokauden aikana. Nämä ovat paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä ja sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

Kolmas vaihe on leviämisvaihe, jolloin tartunnat leviävät alueellisesti tai laajemmin suuruusluokassa 18-50 tartuntaa 100 000 ihmistä kohden 14 vuorokaudessa. Tapausten päivittäinen kasvunopeus on tällöin yli 10 prosenttia. Alle puolet tartuntalähteistä on jäljitettävissä, ja sairaalahoidon sekä tehohoidon tarve on voimakkaassa kasvussa.

Epidemian perustasolla korostuvat koko väestön hygieniasuositukset, paikalliset ja alueelliset viranomaistoimet sekä materiaalinen varautuminen epidemian mahdolliseen kasvuun. Näiden toimien strategisena tavoitteena on pitää Suomi jatkossakin perustasolla, jossa epidemia ei laajene.

Kiihtymisvaiheen uhatessa tulee valtioneuvoston mukaan lisäksi entisestään tehostaa tartuntatautilainsäädännön mukaisia toimenpiteitä, tartunnan saaneiden tunnistamista, tartuntaketjujen jäljitystä ja katkaisua sekä ottaa käyttöön uusia yksilötason keinoja tartuntojen ehkäisemiseksi.

Mikäli kaikista varotoimista huolimatta merkit leviämisvaiheen uhasta yleistyvät, valtioneuvoston mukaan välttämättömiä lisätoimenpiteitä ovat laajemmat ja tiukemmat alueelliset ja valtakunnalliset suositukset ja rajoitukset sekä varautuminen hoitokapasiteetin lisäykseen.

Suositusten ja rajoitustoimien käyttö edellyttää kokonaisvaltaista arviota, jossa päätöksiä punnitaan epidemiologisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten suhteen sekä suhteessa perusoikeuksiin.

