Hallitukselta oppimisvajeiden paikkaamiseen 65 miljoonaa euroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lisätalousarviossa esitetään rahaa myös päihdepalveluihin ja poliisille.

Hallituksen kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan yhteensä 111 miljoonaa euroa lapsille ja nuorille koronasta aiheutuneiden haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Koronakriisin aiheuttamaa oppimisvajetta paikataan varhais- ja esiopetuksessa, peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 65 miljoonalla eurolla.

Rahoitus mahdollistaa muun muassa koronakriisin aiheuttaman oppimisvelan korjaamista lapsen tai nuoren yksilöllisen tilanteen huomioivan opetuksen avulla ja esimerkiksi koronakriisin aikana tavoittamattomatta jääneiden opiskelijoiden tavoittamista.

– Korona on vahingoittanut lasten ja nuorten oppimisen mahdollisuuksia sekä hyvinvointia kouriintuntuvalla ja mitattavalla tavalla. Me teemme kaiken voitavan, jotta kriisi ei jättäisi pysyvää varjoa Suomen lasten ja nuorten elämään. Näin toimii hyvinvointivaltio ja oppimisvelan paikkaaminen on paitsi välttämätön, myös kannattava investointi, opetusministeri Jussi Saramo (vas.) sanoo tiedotteessa.

Esi- ja perusopetukseen sekä varhaiskasvatukseen ehdotetaan 40 miljoonaa euroa, lukiokoulutukseen 15 miljoonaa euroa sekä vapaaseen sivistystyöhön ja ammatilliseen koulutukseen kumpaankin viisi miljoonaa euroa. Lisäksi korkeakoulujen rahoitukseen ehdotetaan neljää miljoonaa euroa.

– Korona-ajan pitkittynyt etäopetusaika näkyy korkeakouluopiskelijoiden oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Liian moni opiskelija on jäänyt yksin. Jatkamme Suomen jokaisessa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa käynnistettyjä hyvinvointihankkeita. Tavoitteena on, että tavoitamme jokaisen tukea tarvitsevan opiskelijan, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kertoo.

Alkoholin kulutus kasvanut riskikäyttäjillä

Ongelmat näkyvät myös päihteiden käytössä. Vaikka alkoholin kokonaiskulutus laski vuonna 2020, riskikäyttäjien kulutus on kasvanut epidemian aikana. Kasvaneeseen palvelutarpeeseen vastataan parantamalla päihdepalveluiden saatavuutta 23 miljoonalla euroa ja mielenterveyspalveluiden 16 miljoonalla eurolla.

Myös poliisin ennaltaehkäisevän toiminnan kokonaisuuteen ehdotetaan kolmea miljoonaa euroa.

– Erityisesti jo valmiiksi vaikeassa asemassa olevat lapset ja nuoret ovat joutuneet kantamaan raskaan taakan koronarajoitusten seurauksista. Nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisy on hyvin tärkeä osa poliisien tekemää työtä. Näinä poikkeuksellisina aikoina kohtaamisten varmistaminen turvallisten aikuisten kanssa on erityisen tärkeää, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo.

Koronakriisi nosti nuorisotyöttömyyttä merkittävästi. Samalla nuorten psykososiaalisen tuen tarve kasvoi, mutta palvelut tavoittivat entistä vähemmän erityisesti haasteellisessa asemassa olevia nuoria.

– Nuorisotyöttömyys on kääntynyt laskuun, mutta on yhä hyvin korkealla. Pelkkä työmarkkinatilanteen elpyminen ja rajoitusten purkaminen eivät riitä nuorisotyöttömyyden purkamiseen, jos ongelmat ehtivät kasautua. Tässä ohjaamot ovat keskiössä, työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoo.

Nuoret saavat ohjaamoista tukea esimerkiksi työllistymiseen, koulutukseen ja terveyteen liittyviin haasteisiin. Lisätalousarviossa kohdennettiin rahaa syksyllä päätetyn kuntien kannustinmallin tekniseen toteutukseen.