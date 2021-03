Hallitukselta esitys ravintoloiden tiukemmista rajoituksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan lain väliaikaisten säännösten nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää epidemiologisesti tasolla kaksi oleville alueille nykyistä tiukempia rajoituksia ravitsemisliikkeiden aukiololle, anniskeluajoille sekä asiakaspaikkamäärille.

Muutokset tulisivat voimaan viimeistään 29. maaliskuuta ja ne olisivat voimassa kesäkuun loppuun saakka.

Ehdotuksen mukaan ravitsemisliikkeen asiakasmäärä voitaisiin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä rajata jopa kolmasosaan normaalista. Anniskeluaika voitaisiin säätää päättymään jo kello 17 ja ravitsemisliikkeet suljettaviksi kello 18.

Asetuksella voitaisiin myös edellyttää esimerkiksi pakollinen pöytävaraus ja rajoittaa esimerkiksi laulamista ja musiikin soittamista ravitsemisliikkeessä.

Käyttöön otettavista rajoituksista säädetään myöhemmin maaliskuun lopulla valtioneuvoston asetuksella epidemiatilanteen edellyttämällä tavalla.

Rajoituksilla torjutaan muuntovirusten leviämistä

Hallituksen mukaan nyt tehdyillä muutoksilla pyritään vastaamaan paremmin pahentuneeseen epidemiatilanteeseen ja muuntovirusten aiheuttamaan uhkaan.

Esityksen tavoitteena on, että hallituksen hybridistrategian mukaisesti voidaan ottaa käyttöön välttämättömät ja oikeasuhtaiset ravitsemistoimintaa koskevat rajoitustoimien kiristykset erityisesti silloin, kun ravitsemistoiminnan sulku päättyy.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muutoksella ravitsemisliikkeet on pidettävä suljettuina asiakkailta valtioneuvoston asetuksessa säädetyillä alueilla tartuntataudin leviämisen estämiseksi

9.3.–28.3.

– Hygieniatoimista ja rajoituksista huolimatta tammi-helmikuussa 2021 on todettu lukuisia ravitsemisliikkeistä alkunsa saaneita laajoja tartuntaketjuja ja altistumistilanteita, joissa lähes kaikki ravitsemisliikkeessä asioineet ovat saaneet tartunnan. Riski on ollut suurin niissä ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu muodostaa suuren osan tuloista, mutta tartuntoja on todettu myös pääasiassa ruokailuun keskittyvissä ravitsemisliikkeissä, sosiaali- ja terveysministeriö perustelee.

Ministeriön mukaan ”on mahdollista”, että herkemmin tarttuvan virusmuunnoksen runsastuminen on entisestään lisännyt tartuntariskejä ravitsemisliikkeissä ja muissa tiloissa missä aikuiset kohtaavat ja kokoontuvat.

Aiemmin säädetyt rajoitukset yhä voimassa

Ravitsemisliikkeiden on edelleen noudatettava hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehdittava asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä.

Ravitsemisliikkeiden on laadittava suunnitelma velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamisen tueksi. Toteuttamista koskeva kuvaus ja suurin sallittu asiakasmäärä on pidettävä asiakkaiden nähtävillä.

Laissa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä

ruuan ja juoman noutomyyntiä.

Aukioloaikarajoitusten ulkopuolelle jäävät huoltoasemien yhteydessä toimivat ravitsemisliikkeet sekä Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevien laivojen ja lentokoneiden ravitsemistoiminta.