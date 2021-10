Hallitukselle kovaa kritiikkiä: Jos olisin luottoluokittaja…

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pormestari pitää Sanna Marinin hallituksen toimintaa holtittomana.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen (kok.) pitää pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen toimintaa vastuuttomana. Hän viittaa kommentillaan viimeisimpään kohupäätökseen perua kevään kehysriihessä tehdyt päätökset säästöistä. Marin on väläyttänyt myös valtiontalouden velkalinjan löysäämistä.

Säästöjen peruminen on herättänyt paikoin närää myös hallituspuolue keskustassa, jossa Marinin talouspolitiikkaa on pidetty kestämättömänä ja kulttuuritoimijoille järjestettyjä juhlia pääministerin omina, Suomen kalleimpina kotibileinä niistä seuranneisiin 47 miljoonan kuluihin viitaten. Tutkija Johanna Vuorelman mukaan ilmassa on jo hallituskriisin aineksia.

– Jos olisin luottoluokittaja, raapustaisin puumerkin Suomen ”heikkenevä luokitus” -perustelujen tauluun, Vartiainen arvioi.

Hänen mukaansa nyt nähdyt toimet ovat vasta esimakua tulevasta. Hän uskoo fiksujen suomalaisten ymmärtävän, että menosäästöt ovat luvassa myöhemmin.

– Varsinainen vaalibudjetti tulee vasta vuoden päästä ja hallituksen meno on jo nyt ihan holtitonta.

Samoilla linjoilla on myös kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen.

– Sanon nyt suoraan. Piikki on auki, hän sanoo Marinin perumisilmoitusta mukaillen.