”Hallituksella on epärealistinen kuva Suomen taloudesta”

Marimekon hallituksen puheenjohtajan mielestä maan hallitus ei ymmärrä riittävästi yritysten ongelmia.

Marimekon hallituksen puheenjohtajan Mika Ihamuotilan mielestä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on onnistunut kohtuullisesti koronakriisin terveydellisessä hoidossa, vaikka se onkin ollut jatkuvasti hieman myöhässä.

– Sen sijaan sillä on epärealistinen kuva Suomen taloudesta, eikä se ollenkaan riittävästi ymmärrä yritysten ongelmia, Mika Ihmauotila kirjoittaa Twitterissä.

Ihamuotila on jakanut Sammon ja UPM-Kymmenen hallitusten puheenjohtajan Björn Wahlroosin haastattelun Helsingin Sanomista. Wahlroosin mukaan Suomi syöksyy nyt rajuun taantumaan kolmesta syystä: rajoitustoimet ovat romahduttaneet kulutuskysynnän, johon Suomen talouskasvu on nojannut suurelta osin. Vienti ei vedä, ja vientiteollisuuden rakenne tekee Suomesta erityisen haavoittuvaisen.

”Milloin sanotte edes yhden sanan tästä?”

Muoti- ja urheilukauppa ry tiedotti tänään, että muotiketjujen myynti romahti huhtikuussa 66 prosenttia, eikä verkkokaupan kasvu ei korvaa lähimainkaan kivijalkakaupan menetyksiä.

Ihamuotila kehottaa hallitusta heräämään.

– Milloin sanotte edes yhden sanan tästä? Sittenkö kun suomalaisia muotibrändejä on kaatunut 10? Moni on saanut kansainvälistymisen käyntiin. Ovet ovat kiinni. Vuokranantajat vaativat vuokransa. Varastot kasvavat. Hallitus on hiljaa, Ihamuotila toteaa.

Ihamuotilan mukaan vaateyhtiöt ja muotibrändit ovat kuoleman tai kiehtovan uuden tulevaisuuden edessä.

– Kriisistä hyötyvät jatkossa ne, jotka muuntuvat digitaalisiksi verkkokauppayhtiöiksi ja vastuullisuuden koko toimintaansa integroiviksi brändeiksi, Ihamuotilan näkee.

Hän täsmentää kaipaavansa valtiota apuun, jotteivät yritykset kuolisi matkalla kohti uutta tulevaisuutta.

– Joltain loppuu rahat. Olen siitä huolissani, Ihamuotila vastaa.

Ihamuotilan on Marimekon ja Sampo-pankin entinen toimitusjohtaja.

