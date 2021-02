Hallituksella jo viisi koronakiistaa – ”alkaa selvästi hermostuttaa”

Kansanedustaja kysyy presidentin koronanyrkin perään.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kiinnittää huomiota useisiin pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen koronalinjasta viime aikoina virinneisiin kiistoihin ja ristiriitoihin.

– Korona alkaa selvästi hermostuttamaan. Hallitus vs. pääkaupunkiseutu ja vihreät (opetus). Hallitus vs.THL/ (matkustus). Rinne vs. hallitus (rokotusjärjestys). Hallitus vs. tapahtuma-ala ja hallitus vs. ravintolat (oikeudenmukaisuus), Wallinheimo listaa Twitterissä.

– Toivottavasti langat pysyy nyt jonkun käsissä, hän jatkaa.

Wallinheimo toteaa, ettei ”se koronanyrkki olisi huono asia vieläkään”. Tällä kansanedustaja viittaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön keväällä esittämään koronakriisin hoitamiseen omistautuvaan ryhmään. Maaliskuun lopussa kerrottiin, että Marin tyrmäsi presidentin esityksen jyrkästi.

Hallitus on miekkaillut viime aikoina pääkaupunkiseudun johdon kanssa koronarajoitustoimista ja arvostellut terveyden- ja hyvinvoinnin laitosta yllätyksenä hallitukselle tulleista rajoitusesityksistä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) puolestaan väläytti Suomen nykyisen rokotejärjestyksen muuttamista sellaiseksi, joka painottuisi pahimmille epidemia-alueille. Hallituksen valitsema nykylinja merkitsee, että rokotteita jaetaan alueille väestön perusteella riippumatta siitä, kuinka vakava koronatilanne missäkin on.

Tapahtuma- ja ravintola-alaa ovat taas hiertäneet tylpiksi arvostellut rajoitustoimet ja koviin toimiin suhteutettuna vaatimattomina pidetyt tuet.

