Hallinnon sulku pisin USA:n historiassa

Ennätys rikkoutui lauantaiyönä.

Kiista Yhdysvaltain ja Meksikon välille rakennettavan muurin rahoituksesta on aiheuttanut pisimmän hallinnon sulun koko Yhdysvaltain historiassa, uutisoi The New York Times.

Aikaisempi ennätys oli vuodelta 1995, jolloin Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton neuvotteli republikaanijohtoisen kongressin kanssa budjetista 21 päivää. Seuraavaksi pisin sulku sijoittuu vuodelle 1976, jolloin hallinto oli kiinni 17 päivää.

Sulun seurauksena yli 800 000 liittovaltion työntekijää on lomautettu tai palkattomasti töissä. Hallinnon sulun kustannukset kattaisivat arvioiden mukaan jo Yhdysvaltain ja Meksikon välisen rajamuurin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut julistaa kansallisen hätätilan kiistan lopettamiseksi. Myös jotkut tunnetut republikaanipoliitikot ovat antaneet tukensa ehdotukselle.

– Herra presidentti, julistakaa kansallinen hätätila NYT. Rakentakaa muuri NYT, Etelä-Carolinan republikaanisenaattori Lindsey Graham kirjoittaa Twitterissä.

