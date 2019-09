Häkkikasvatuksen lopettamiselle 1,5 miljoonaa allekirjoitusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaisaloite tuotantoeläinten häkkikasvatuksen lopettamiseksi on kerännyt yli miljoona allekirjoitusta.

Näin ollen aloite etenee siten EU-komission käsiteltäväksi. Kansalaisaloite saavutti määräajassa yli 1,5 miljoonaa allekirjoitusta. Allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen kerättiin vuoden ajan kaikissa 28 EU-maassa.

Yli 170 ympäristö-, kuluttaja- ja eläinsuojeluorganisaatiota ympäri Euroopan oli mukana keräämässä allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen. Suomessa kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 38 500 kansalaista, mikä on viidenneksi eniten EU-maista väkilukuun suhteutettuna.

– Tämä on merkittävä voitto tuotantoeläimille. Ainoastaan alle kymmenen eurooppalaista kansalaisaloitetta on toistaiseksi saavuttanut vaaditun määrän allekirjoituksia. Yli 1,5 miljoona allekirjoitusta on selvä ja vastaansanomaton viesti Euroopan komissiolle, kuinka tärkeänä EU-kansalaiset pitävät tuotantoeläinten hyvinvointia, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa ruoan tuotannossa käytettävien eläinten kasvattaminen häkeissä koko Euroopassa. Häkkejä käytetään edelleen laajamittaisesti muun muassa kananmunantuotannossa, emakkosioilla ja lihakanien tuotannossa. Häkit rajoittavat eläinten normaalia käyttäytymistä merkittävästi.

– Tavoitteenamme on, että kaikille eläimille taataan mahdollisuus liikkua ja toteuttaa olennaisia käyttäytymistarpeitaan. Eurooppalainen kansalaisaloite on mahdollisuus päästä tähän tavoitteeseen ei vain Suomessa, vaan koko EU-alueella, sanoo Pulli.