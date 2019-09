”Siirtäminen Suomeen turvapaikkakäsittelyä varten on järjenvastaista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja toteaa, ettei Suomi ole sitoutunut uuteen väliaikaiseen EU:n taakanjakomekanismiin.

Asia nousi esille Ranskan, Saksan, Italian ja Maltan päästyä sopuun Välimereltä pelastetuista siirtolaisista.

– Julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa on esitetty väitteitä, että Suomi olisi myös asiasta sopinut. Tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Tuleva mekanismi perustuu vapaaehtoisuuteen ja on vaikeaa nähdä, että sille löytyisi niin laajapohjainen kannatus unionimaissa, että Suomen kannattaisi lähteä mukaan. Hallituksen on toki tehtävä päätös, kunhan tällainen esitys aikanaan annetaan. Nyt mitään päätöksiä ei ole tehty, Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) sanoo.

Kärnän mielestä ”turvapaikkaa hakeneiden henkilöiden siirtäminen Välimereltä Suomeen turvapaikkakäsittelyä varten sotii maalaisjärkeä vastaan”.

– Ilmastonmuutosta pitäisi torjua, mutta samaan aikaan pohditaan turvapaikkaa hakeneiden siirtolaisten lennättämistä Välimereltä Suomeen turvapaikkakäsittelyyn. Migrin järjestelmässä on edelleenkin ruuhkaa vuoden 2015 jäljiltä, joten sitäkään ei kannata ylimääräisillä hakemuksilla kuormittaa, Kärnä sanoo.

Hänen mielestään Suomi on osoittanut tämän kysymyksen kanssa riittävästi solidaarisuutta ja pakolaiskiintiötämme nostettiin sadalla.

– Meidän tulisi edistää ratkaisuja, joissa EU perustaisi yhteiset järjestelykeskukset Välimerelle, joissa hakemuskäsittelyt hoidettaisiin alusta loppuun saakka ja palautettaisiin tämän jälkeen perusteetta turvapaikkaa hakeneet. Heitähän on kuitenkin tunnetusti huomattava enemmistö, hän sanoo.