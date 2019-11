”Hakaniemen herrat eivät tunnista, miten maailma muuttuu”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpo kiitti kokoomuksen nuoria paikallisen sopimisen pitkäaikaisesta ajamisesta.

Kokoomuksen puheenjohtaja puhui puolueensa nuorten liittokokouksen avajaisissa perjantaina illalla Espoossa. Hänen viestinsä oli, että ”politiikassa harvoin saa pikavoittoja, mutta ne jotka jaksavat tehdä pitkäjänteisesti työtä, ne taatusti saavat ajatuksensa läpi”.

Petteri Orpon mukaan kokoomusnuoret ovat viime vuosina kunnostautuneet erityisesti vapaan markkinatalouden puolustajina.

– Te olette raivanneet tilaa keskustelussa sille, että neuvostoaikaisia rakenteita puretaan ja ihmisille tuodaan aito mahdollisuus valita, Petteri Orpo sanoi.

– Uskon että myös työmarkkinalinjauksissa liitto tulee lopulta sanomaan viimeisen sanan. Olette rohkaisseet puoluetta ajamaan voimakkaasti paikallista sopimista – välillä aika rajuinkin sanankääntein – mutta tässäkin tavoite teillä on aivan oikea. Ihmisille ja yrityksille pitää antaa vapaus sopia omista työsuhteistaan ja työn ehdoista nykyistä vapaammin.

– Kiivaassa keskustelussa on kuitenkin muistettava se, että kokoomuksella ei ole mitään työntekijöitä tai työnantajia vastaan. Vaan tätä Hakaniemen mallia vastaan, jossa herrat – alleviivaan: herrat – pääasiassa sopivat kabineteissa asioista, tunnistamatta sitä miten maailma muuttuu ympärillä. Tälle on ehdottomasti tehtävä jotain.

Ulkopolitiikassakin kokoomusnuoret ovat Orpon mielestä toimineet unilukkareina.

– Kokoomuksen tavoittelemasta ulkopolitiikan tilanteesta puuttuu enää Nato-jäsenyys. Sen kannatuksen nostamiseksi meidän tulee tehdä määrätietoisesti yhdessä töitä, koska länsimaisena puolustusratkaisuna Nato-jäsenyys olisi myös Suomen etu, Orpo totesi.

Hänen mukaansa oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja liberaali demokratia ovat tällä hetkellä Euroopassakin vakavasti uhattuina. Näiden periaatteiden rapautumiselle kokoomus ei Petteri Orpon mukaan voi ”ikinä antaa edes pikkusormea”.

– Me emme voi jättää ilmastonmuutoksen torjuntaa sosialistien tai punavihreän porukan käsiin. Siitä ei seuraa mitään muuta kuin lisää veroja, sääntelyä ja normeja. Meillä on oltava ja on keskustaoikeistolaisia ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

– Markkinamekanismin hyödyntäminen ja panostaminen teknologiaan ovat paras tapa ratkaista ilmastonmuutos.

Orpo sanoi nuorten tehtävänä olevan ravistella puolueen linjaa.

– Yksi viesti kuitenkin. Muistetaan, että olemme samaa joukkuetta. Meidän vihollisemme ei ole kokoomuksen sisällä, vaan se on punavihreä vasemmistohallitus, Petteri Orpo totesi.

– Kaikki tässä salissa haluamme kokoomuslaisempaa politiikkaa. Lisää vapautta, lisää vastuuta, kansainvälisyyttä ja sivistystä.

Orpo muistutti uudelleen, että ”politiikassa päivät pruukaavat olla perätysten. Sinnikäs työ myös palkitaan”.