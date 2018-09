Hajuvesipullosta ase: Näin tappava myrkky saatiin Britanniaan

Britannian viranomaisten mukaan Salisburyn hermomyrkkyiskussa käytetty tappava Novitshok-aine tuotiin maahan hajuvesipullossa. Pienikokoisen Nina Riccin Premier Jour -hajuvesipullon suutinosa oli rakennettu uusiksi erityisesti myrkyn levittämistä varten.

Kesäkuun lopulla Britannian Amesburyssä Novitsok-hermomyrkylle altistuneiden Charles Rowleyn ja Dawn Sturgessin on aiemmin kerrottu joutuneen kosketuksiin myrkyn kanssa maasta poimimansa hajuvesipullon välityksellä.

Aleksander Petrovin ja Ruslan Boshirovin peitenimillä aidoilla venäläisillä passeilla liikkuneiden miesten uskotaan myrkyttäneen entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä Salisburyssä maaliskuun 4. päivänä.

Venäläismiehet saapuivat maahan kaksi päivää ennen murhayrityksiä ja lensivät Moskovaan hieman iskun jälkeen. Petrov ja Boshirov tallentuivat valvontakameranauhalle Salisburyssä juuri ennen murhayrityksiä. Heidän hotellihuoneestaan Lontoosta on löydetty jäämiä Novitshokista.

Novitshok-aineet ovat yleisnimitys erittäin voimakkaille Neuvostoliitossa kehitetyille hermomyrkyille.

#Salisbury Attack – Images released of the 'perfume' box and the bottle with an adapted nozzle.

Did you see this box between Sunday 4 March and Weds 27 June?

Contact police in confidence.

☎️ 0800 789 321

📩 Sali[email protected] pic.twitter.com/zwz0lNVfoI

— Terrorism Police UK (@TerrorismPolice) September 5, 2018