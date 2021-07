Hajosiko asuntosi pesukone? Korvausvastuu voi yllättää

Vuokra-asunnossa vahinkoja voi joutua korvaamaan myös vuokranantaja.

Vuokra-asunnoissa sattuu vuosittain vahinkoja, joissa vahinko korvataan vuokranantajan vakuutuksesta. Vuokralaisella on tärkeää olla oma kotivakuutus, mutta aina sitä ei vuokralaisen tarvitse käyttää.

– Vuokralaista ei voi vaatia käyttämään kotivakuutustaan tilanteissa, joissa vahingon on aiheuttanut esimerkiksi vuokranantajan astianpesukoneen rikkoutuminen, joka on kiinteä osa vuokrahuoneisota, mikäli sitä on käytetty normaalisti ohjeiden mukaisesti, LähiTapiolan projektijohtaja Antti Määttänen muistuttaa.

LähiTapiolan vuokranantajille tarkoitetun Huoneistoturva –vakuutusratkaisun perusteella vuokra-asunnoissa sattuu eniten erilaisia kalustojen rikkoutumisia. Myös erilaisia vesivahinkoja on runsaasti. Niistä aiheutuvat vahinkomenot voivat olla hyvinkin suuria, jos vesi ehtii vaurioittaa talon muitakin huoneistoja ja rakenteita.

– Ylivoimaisesti suurin osa vuokrahuoneistoista on osa taloyhtiötä. Silloin suurta roolia näyttelee vastuunjakotaulukko, josta selviää mikä on taloyhtiön vastuulla ja mikä on asukkaan tai omistajan vastuulla. Taloyhtiön putkiston rikkoutuminen on taloyhtiön vastuulla mutta esimerkiksi putkistoon liitettävät kodinkoneet ovat asentajan vastuulla, mikäli esimerkiksi pesukoneen vesiletkun huono asennus aiheuttaa vahinkoa. Kodinkoneen esimerkiksi virheellinen käyttö on taas käyttäjän vastuulla. Vuokralainen ei vastaa vuokranantajan tekemistä tai tilaamista asennuksista.

Vuokra-asunnossa liesi, jääkaappi ja muut mahdolliset kiintokalusteet ovat usein vuokranantajan vastuulla. Määttänen muistuttaa, että vuokranantajien tulisi olla erityisen tarkkoina ja huolellisia, jos esimerkiksi vuokranantaja asentaa kiintokalusteita itse.

Vuokralaisen ei ole velvollinen käyttämään kotivakuutustaan tilanteissa, joissa vahinko on aiheutunut kiintokalusteiden asennusvirheistä, mikäli vuokralainen ei ole niitä itse tehnyt tai tilannut.

– Hyvä vuokralaisen valinta on aivan keskeinen riskiä minimoiva keino. Esimerkiksi Sveitsissä ei käytännössä saa vuokra-asuntoa, mikäli edellinen vuokranantaja ei anna hyviä suosituksia. Tämä voisi toimia Suomessakin. Mikäli hakee uutta vuokra-asuntoa ja pystyy näyttämään, että vuokranmaksu on aina tapahtunut säännöllisesti ja edellisillä vuokranantajilla ei ole moitittavaa, voi tämä olla valtti unelma-asuntoa etsittäessä tai neuvoteltaessa vuokraa alaspäin.

Vuokranantajan kannattaa pitää omaisuudestaan muutenkin hyvää huolta vaikuttamalla esimerkiksi vuokra-asuntonsa taloyhtiön yhtiökokouksissa. Talon kunnossapidosta on pidettävä huolta ja tarvittavat remontit tehtävä ajoissa.