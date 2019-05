Häirittyjen journalistien tueksi rahasto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Journalistien tukirahasto tukee uhkailun ja vainon kohteeksi joutuneita journalisteja.

Mediatalot A-lehdet, Alma Media, Keskisuomalainen, Sanoma ja Yle perustavat yhdessä Journalistiliiton, Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön, Medialiiton, Aikakauslehtien liiton ja Sanomalehtien liiton kanssa Journalistien tukirahaston.

Rahasto auttaa uhkailun, vainon ja muiden uusien häirinnän muotojen kohteeksi joutuneita journalisteja.

– Rahastoon voivat lähteä mukaan ja sitä voivat tukea kaikki halukkaat, niin yritykset, säätiöt, liitot kuin yksityishenkilötkin, pienellä summalla tai suurella, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.

Rahaston taustalla on ajatus siitä, että uhkatilanteissa alan toimijoilta on puuttunut keinoja toimia nopeasti ja vastata yllättäviinkin ongelmiin.

– Uhkan kohteeksi joutunut journalisti voi menettää terveytensä, työkykynsä ja ansionsa, ja joutua vaikka muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Uhkailu ja vainoaminen ovat suuria ongelmia sananvapaudelle. Rahaston tavoitteena on vastata näihin ongelmiin, Aho sanoo.

– Suomessakin on viime vuosina ollut tilanteita, joissa median edustajat ovat joutuneet painostuksen ja uhkien kohteiksi. Tällaista emme voi suvaita. Meidän on tehtävä kaikkemme, että suojaamme toimittajia, jotka joutuvat tällaisen paineen alle. Tämä on yksi ja myös konkreettinen tapa edistää asiaa, Keskisuomalainen Oyj:n konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.