Haiden hyökkäyksiä koskenut myytti olikin totta

Tuoreen tutkimuksen perusteella ihmisiin kohdistuvat haihyökkäykset voivat tapahtua usein vahingossa.

Australialaisen Macquarien yliopiston tutkijat arvioivat, että surffaajat ja uimarit voivat näyttää nuorten valkohaiden silmissä hylkeiltä tai merileijonilta.

Jopa kuuden metrin pituiseksi kasvavat petokalat ovat usein värisokeita, joten ne eivät välttämättä erota räikeitäkään uimapukuja saaliseläinten ulkonäöstä.

Valkohaiden ohella härkähait ja tiikerihait vastaavat suurimmasta osasta ihmisiin kohdistuvista hyökkäyksistä. Ne ovat harvinaisia, sillä vuosittain raportoidaan noin 80 tapausta eri puolilla maailmaa. Tapausmäärät ovat silti olleet kasvussa viime vuosikymmenten aikana.

Tutkimuksessa vertailtiin vedenalaisia videoita, jotka oli otettu haiden tyypillisellä uintinopeudella liikkuvilla kameroilla. Yliopiston tiedotteen mukaan videoihin lisättiin neurotieteeseen pohjautuvat filtterit, jotka muuttivat kuvan mahdollisimman lähelle valkohaiden näköaistia.

Osa tutkijoista on aiemmin pitänyt vahinkohyökkäyksiä koskevaa teoriaa kyseenalaisena tai jopa täytenä myyttinä.

– Haipuremien ymmärtäminen on tärkeää niiden ehkäisemisen kannalta. Tavoitteena on suojella sekä ihmisiä että haikaloja, tutkija Laura Ryan toteaa.

