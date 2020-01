Haavisto-kuulemisessa ”harras” ilmapiiri, kysymysmäärä yllätti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perustuslakivaliokunta kuuli ulkoministeri Pekka Haavistoa yli kaksi tuntia.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on kuullut tänään tiistaina aamupäivällä ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) ja konsulipäällikkö Pasi Tuomista.

Valiokunta tutkii Haaviston virkatoimen lainmukaisuutta al-Hol-päätöksentekoon liittyen kymmenen kansanedustajan tekemän muistutuksen vuoksi.

Valtiokunta jatkaa kokoustaan lounastauon jälkeen kello 13 Tuomiselle esitettävillä kysymyksillä sekä valtakunnansyyttäjien puheenvuoroilla.

– Perusteellisia lausuntoja oli molemmilta herroilta ja seikkaperäisiä, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) kertoi toimittajille kokoustauolla.

Perustuslakivaliokunta linjaa tänään kokouksensa loppupuolella lausuntojen julkisuudesta. Haaviston lausunto on 22 sivua ja siinä on seitsemän liitettä. Tuomisen lausunto on lyhyempi, mutta siihen liittyy täydentävä lausunto ja 19 liitettä.

Haavisto ja Tuominen kieltäytyivät kommentoimasta asiaa tiedotusvälineille.

”Kaikki kuuntelivat tarkalla korvalla”

Ojala-Niemelä kertoi, että hänen aikatauluarvionsa kokouksen kestosta ylittyi aamupäivän osalta. Pekka Haavisto oli valiokunnan kuultavana yli kaksi tuntia.

– Yllättävän paljon oli kysymyksiä, Ojala-Niemelä sanoi.

Hänen mukaansa kokouksen ilmapiiri oli ”harras” ja asian vakavuus näkyi.

– Kaikki kuuntelivat tarkalla korvalla, mitä herrat esittivät.

Esitutkinnan käynnistämisestä ei puheenjohtajan mukaan tehdä ratkaisua vielä tänään.

– Tässä vaiheessa on liian varhaista vielä. Asiantuntijakuulemisten jälkeen sitten, Ojala-Niemelä sanoi.

Perustuslakivaliokunta kokoontuu seuraavan kerran näillä näkymin vasta 6. helmikuuta.

Oikeusoppineille varataan 2-3 viikkoa aikaa tutustua tänään annettuihin lausuntoihin ja sen jälkeen asian käsittelyä jatketaan heidän kuulemisillaan.