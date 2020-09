Harri Jaskari: Haave uuden oppimisesta murskaantui

Harri Jaskari on entinen kansanedustaja ja nykyinen yrittäjä. Vaikuttaa esimerkiksi yrityksissä Exote Oy, Korkia Oy ja Skoda Transtech Oy.

TE-toimiston mukaan työnhakijalla ei ollut koulutustarvetta.

Ystäväni menetti muutama viikko sitten työpaikkansa. Hän oli toiminut vuosikymmeniä eri yritysten johtotehtävissä. Firman rahat ja työt vain loppuivat, osittain koronan seurauksena. Hän on 60-vuotias ja ajatteli, että kyllä tässä vielä ainakin viisi vuotta pitää olla työelämässä. Niinhän Suomen hallituskin sanoo.

Ystäväni ajatteli, että nyt pitää saada johtamisen osaaminen nopeasti ajan tasalle. Johtamisesta hänellä on runsaasti kokemusta, mutta osaamista pitää monipuolistaa. Onhan erityisesti nuorempien ikäluokkien johtaminen aivan erilaista kuin perinteiset johtamismallit. Erään yliopiston tietojohtamisen koulutusohjelma kuulosti hyvältä.

Tietojohtamisen koulutuksen sisältöesittelyssä sanotaan, että uusi talous vaatii johtamiselta erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä kuin perinteinen tuotannolliseen kokoon ja tehokkuuteen perustuva kilpailu. Ystäväni ajatteli, että nyt kuulostaa hyvältä. Se parantaa varmasti hänen mahdollisuuksiansa sijoittua takaisin työelämään.

Vielä paremmalta kuulosti se, että koulutus on pääosin etänä ja koulutuspäivät ovat perjantai ja lauantai. Samalla voi hakea todella aktiivisesti töitä ja jos tärppää, niin sitten mennään heti takaisin töihin. Ja kyllä uusi työnantajakin arvostaa sitä, että on heti työttömyyden kohdatessa lähtenyt opiskelemaan. Nyt ei todellakaan jäädä syljeskelemään kattoon!

Suomen mallissa TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoiselle opiskelulle. TE-palvelujen päätös oli jysäyttävä. Hakijalla ei ole koulutustarvetta! Aikaisemman työhistorian perusteella on muutenkin hyvät mahdollisuudet saada töitä! Opetuksen toteuttamistavalla ja ajalla ei ole merkitystä.

Siis mitä! Ystävälleni ei ole työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaista myöntää tukea uuden tutkinnon opiskeluun, koska hänelle ei ole tarpeellista oppia uutta! Samanaikaisesti yliopiston koulutusohjelma kehuu, että uusi talous vaatii uudenlaista osaamista myös johtajilta. Oliko ystäväni liian vanha? Pitääkö viikonloput uhrata työhakuun vai voiko silloin opiskella?

Samanaikaisesti yhteiskunnassa ajankohtainen teema on se, että eläkeputki on katkaistava. Ihmiset on saatava tekemään työtä vanhemmiksi. Helsingin Sanomien (21.9.2020) artikkelissa 60-vuotias työtön filosofian tohtori Auli Leskinen sanoi, että hänen työhakemuksiinsa ei osittain edes vastata.

Onko tilanne se, että ikääntynyt ihmisen ei saa millään työtä, mutta samanaikaisesti hän ei myöskään saa opiskella edes viikonloppuna, jotta voisi saada työtä? Ahkeruudesta ei todellakaan palkita. Jotais tarttis tehdä, sanoisi joku.

