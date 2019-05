Alberto Claramunt: Haaste heitetty Antti Rinteelle

Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.

Komissaarivalinnasta voi tulla SDP:lle vielä odotettua kimurantimpi prosessi.

Ennakkoäänten perusteella vaalien äänikuninkaaksi nousee selvällä marginaalilla SDP:n Eero Heinäluoma. Hän sai ennakkoääniä yli 70 000, joten loppusaldo noussee yli sadantuhannen äänen.

Puheenjohtaja Antti Rinne on kiitoksen velkaa Heinäluomalle. Rinne tarjonnee lämmintä kättä, ei muuta, koska komissaarin sukupuolen Rinne on jo niitannut: nainen sen on oltava.

Heinäluoman odotettiin menevän läpi, mutta äänipotti on ennakoituakin suurempi. Kun Heinäluoman ja Rinteen välit tiedetään vähemmän lämpimiksi, voi hyvin olla, että Heinäluoma jaksaa etenkin nyt vaalien jälkeen muistuttaa olevansa valmis komissaariksi. Heinäluomahan julisti näyttävästi ennen vaaleja olevansa valmis palvelemaan isänmaata komissaarin asemasta käsin. Rinne vastasi valitsevansa naisen.

Kun Heinäluoma laittaa äänimäärällään komissaaripelin kireäksi, Rinne tarvinnee nyt jos koskaan Jutta Urpilaisen suostumusta komissaariksi välttääkseen Heinäluoman valinnan. Miapetra Kumpula-Natrikin on monella tapaa pätevä, mutta kansan mielestä Heinäluoma on vieläkin parempi.

Heinäluoma voi taas muistuttaa, että Urpilaiselle voisi olla tarjolla hallituksesta hyvinkin painava salkku, esimerkiksi ulkoministerin pesti. Vihreiden Pekka Haavisto pitäisi tällaista pelikirjan muutosta varsin ikävänä. Yleisestihän Haaviston on arvioitu nousevan kansanrintamahallituksen ulkoministeriksi. Jos siis sellainen hallitus Suomeen vielä neuvotellaan.

Vaalien jälkeen keskusta jatkaa edelleen tuumimistaan. Jos PS nousee keskustan ohi, tuumaustunti voi tuntua vielä Säätytalollakin. Talousraameja siellä ihmetellään oikein tosissaan ensi viikolla.

Kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle tulos on helpotus. Vaalien selvä ykköspaikka takaa työrauhan. Kokoomuksen vaalivalvojaisissa kansanedustaja Juhana Vartiainen taisi käsikirjoittaa puolueen seuraavaa narratiivia: kokoomus on seuraavat neljä vuotta Suomen ykkönen. Tähtäin on siis tietenkin jo neljän vuoden päästä eduskuntavaaleissa.

Ja vielä pitää muistaa: hallitusta ei ole pystytetty, eikä Antti Rinteen eduskuntavaaleista saatu ohuehko mandaatti sunnuntaina mitenkään vahvistunut.

