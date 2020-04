Hääpari, pastori ja vieraat pidätettiin karanteenin rikkomisesta

Etelä-Afrikassa järjestetyt häät päättyivät poliisikuljetukseen paikalliseen putkaan, kertoo BBC.

KwaZulu-Natalin provinssissa asuva pariskunta oli yrittänyt välttää koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoitustoimia. Kolme viikkoa kestävän poikkeustilan myötä kaikki paitsi välttämätön liikkuminen on kielletty. Kielto koskee myös esimerkiksi alkoholin ja tupakkatuotteiden myyntiä.

Poliisi saapui hääpaikalle saatuaan vihjeen laittomasta kokoontumisesta. Hääpari, seremonian suorittanut pastori ja 50 vierasta pidätettiin ja kuljetettiin Richards Bayn poliisiasemalle. Ryhmä tuodaan oikeuden eteen maanantaina.

Etelä-Afrikassa on tähän mennessä vahvistettu 1655 koronavirustapausta. Maa on jo ottanut käyttöön liikkuvia testiyksiköitä ja pyrkii nostamaan virustestausmäärää 30 000 kappaleeseen päivässä.

Asiantuntijat ovat arvioineet toimenpiteiden hillinneen tehokkaasti koronaviruksen leviämistä. Poliisiministeri Bheki Celen mukaan myös henkirikosten määrä näyttää vähentyneen viime viikkojen aikana.

A couple arrested on their wedding day at Nseleni in KwaZulu-Natal for violating the lockdown rules and regulations as they decided not to postpone their big day 1 pic.twitter.com/lyWCpaTUT0

— Mzilikazi wa Afrika (@IamMzilikazi) April 5, 2020