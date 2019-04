Guantanamon kohuvankilasta on tulossa terroristien vanhainkoti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltojen Kuubassa sijaitseva Guantanamo Bay:n terroristeille tarkoitettu vankileiri varautuu muuttamaan toimintaansa vanhusten asumiseen sopivaksi, uutisoi The New York Times.

Yhdysvaltoja on aikaisemmin syytetty leirillä tapahtuneista ihmisoikeusrikkomuksista ja leiriä on kutsuttu ”pahimmaksi paikaksi maan päällä”. Vuonna 2002 avatun leirin on toistaiseksi kerrottu pysyvän toiminnassa ainakin vuoteen 2043, jolloin vanhin nykyisistä vangeista olisi 96-vuotias.

Vankien kerrotaan jo nyt kärsivän tyypillisistä keski-iän ongelmista, kuten korkeasta verenpaineesta, kolesterolista, nivelkivuista ja uniapneasta. Lehden mukaan tarve pyörätuolirampeille, tukikaiteille ja mahdollisesti dialyysikoneille on jo näkyvissä.

Guantanamon vankilan johtajan, kontra-amiraali John C. Ringin mukaan muutokset ovat välttämättömiä, ellei leiriä pureta.

– Jos Yhdysvaltojen politiikka ei muutu, tulemme jossain vaiheessa tekemään jonkinlaista elämän loppupään hoitoa täällä, Ring sanoi lehdistötilaisuudessa.

– Monet vangeistani ovat esidiabeetikkoja. Alammeko tehdä dialyysiä täällä? En minä tiedä. Jonkun on kerrottava se. Alammeko tehdä monimutkaisia syöpähoitoja täällä? En minä tiedä. Jonkun on kerrottava se, Ring jatkoi toimittajille.

Lisähaasteen tilanteeseen aiheuttaa se, että Yhdysvaltojen laki kieltää vankien kuljettamisen Kuubasta Yhdysvaltojen maaperälle.

Toistaiseksi Yhdysvaltojen puolustusministeriö on pyytänyt maan kongressilta lähes yhdeksääkymmentä miljoonaa dollaria, jotta viidelletoista turvallisuuspalvelu CIA:n Guantanamon toimittamalle vangille voitaisiin taata terveydenhoito. Vangeista osa odottaa oikeudenkäyntiä Yhdysvaltojen vuoden 2001 syyskuun terroritekoihin osallistumisesta.

– Se on paradoksaalista, sanoo Stephen N. Xenakis, Guantanamossa aikaisemmin toiminut psykiatri.

– Mutta me emme anna ihmisten vain kuolla tässä maassa. Se on vastoin etiikkaamme, erityisesti lääketieteellistä etiikkaa, Xenakis sanoo.