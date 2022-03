GRU:n eversti jäi nololle videolle – ”historian huonoin värvääjä”

Slovakia on karkottanut Venäjän sotilastiedustelu GRU:n vakoojan, joka oli työskennellyt maassa apulaissotilasattasean tittelillä.

Denník N -lehden mukaan everstiluutnantti Sergei Solomasovin epäonnistunut yritys rekrytoida paikallinen agentti saatiin kuvattua videolle. Keskustelu nauhoitettiin mikrofonin avulla.

– Kerroin Moskovalle, että olet niin hyvä tyyppi, että sinulla on paljon ystäviä myös Slovakian mafiassa. Moskova päätti, että sinusta tulisi metsästäjä, GRU:n vakooja sanoo viranomaisten kanssa yhteistyötä tehneelle henkilölle metsän laidalla.

Sergei Solomasovin mukaan kohteena olisi kaksi ihmisryhmää, joista ensimmäiset olisivat avoimesti Venäjä-myönteisiä.

– He haluaisivat tehdä yhteistyötä rahaa vastaan ja voisivat toimittaa luottamuksellisia tietoja, Solomasov toteaa.

Toiseen ryhmään kuuluisivat värvätyn henkilön tutut, jotka ehkä voitaisiin suostutella työskentelemään Venäjän puolesta.

GRU:n vakooja suosittelee kontaktien kanssa illanviettoa alkoholin parissa, jotta keskustelu olisi avointa. Hän antaa lopuksi rahaa rekrytoinnin kohteelle.

– Tarvitsen poliittista informaatiota ja tietoja Naton sisäisistä keskusteluista, Sergei Solomasov sanoo.

Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozev hämmästelee ”maailman huonoimman rekrytoijan” kömpelöä toimintaa.

– Toimivatko nämä elokuvista poimitut huonot repliikit oikeasti koskaan, Grozev kysyy.

Indeed, I can validate that the *worst recruiter ever* coming out of the woods is Lt. Col. Sergey Solomasov, a GRU officer. pic.twitter.com/YdE5TdCj1J

— Christo Grozev (@christogrozev) March 15, 2022