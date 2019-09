Greta Thunberg: Asperger auttaa minua taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teiniaktivistin mukaan ’planeetta on mukavuusalueensa ulkopuolella’.

Ruotsalainen 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg oli vieraana CBS This Morning -ohjelmassa. Thunberg puhuu myöhemmin syyskuussa New Yorkissa YK:n ilmastokokouksessa.

Greta Thunberg sanoo, että hänen sairastamansa Aspergerin oireyhtymä on auttanut häntä viestin saamisessa perille.

– Minulla on Asperger, minulla on autismikirjoon kuuluva häiriö, joten en sillä tavalla todella välitä sosiaalisista koodeista, Greta Thunberg toteaa.

Neurodiversiteetti antaa joissain tilanteissa hänen mukaansa etulyöntiaseman. Se ”tekee sinusta erilaisen ja saa sinut ajattelemaan eri lailla”.

– Erityisesti tämänkaltaisessa suuressa kriisissä meidän on ajateltava poikkeavasti, meidän on ajateltava nykyisen järjestelmämme ulkopuolella, tarvitsemme ihmisiä jotka ajattelevat poikkeavasti ja jotka eivät ole kuten kaikki muut.

Thunbergin mukaan maailman johtajien on astuttava ”ulos mukavuusalueeltaan”. Syynä on, että ”planeetta on mukavuusalueensa ulkopuolella ja meidän pitää olla mukavuusalueemme ulkopuolella estääksemme pahimpia seurauksia tapahtumasta. Haluan ihmisten nyt tulevan tietoisiksi täällä olevasta kriisistä”.

Häneltä kysyttiin, mistä hän saa itsevarmuutensa.

– Minä vain tiedän mikä on oikein, ja haluan tehdä mikä on oikein. Haluan varmistaa että olen tehnyt mitä vain, kaiken vallassani olevan, pysäyttääkseni tämän kriisin tapahtumasta, estääkseni sen, Thunberg vastaa.

– Ajattelen että kun täysin ymmärrät ilmaston ja ekologian hätätilat, sitten tiedät myös, mitä voit tehdä. Ja tietysti on paljon asioita joita voit tehdä jokapäiväisessä elämässäsi, mutta emme voi keskittyä näihin yksittäisiin asioihin joita voit tehdä. Meidän täytyy nähdä koko kuva.