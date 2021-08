Graafi näyttää julmasti: Koronaluvut menossa uuteen ennätykseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmaantuvuus on nyt samalla huipputasolla kuin viime keväänä.

Koronaviruksen ilmaantuvuuslukua Suomessa epidemian alusta asti twitteriin raportoinut nimimerkki Marianne K-V-E näyttää uudella grafiikallaan ikävän nykytilanteen.

Koko Suomen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku rikkoi tänään 170. Luku on noussut todella nopeasti kesäkuun lopusta. Tuolloin se oli tasolla 20-30.

Maaliskuussa 2021 ilmaantuvuusluku oli kahdeksan vuorokauden ajan yli 170 ja enimmillään 174.

Viranomaisten asteikot perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheesta päättyvät 50:een.

Tänään useammassa kuin joka toisessa Suomen kunnassa koronailmaantuvuus on yli 50.Suurimmista 40:stä kunnasta 38:ssa ilmaantuvuus on yli 50 – vain Savonlinna ja Pori ovat poikkeuksia. Helsingissä ilmaantuvuus on nyt 350.

Viime keväänä vuorokautinen uusien tartuntojen ennätysluku 856 tehtiin lauantaina 20. maaliskuuta 2021. Se ylitettiin viime keskiviikkona 4.8.2021, jolloin uusia tartuntoja kerrottiin rekisteröidyn 872.

Koko Suomen ilmaantuvuus 14 vrk / 100 000 liikennevaloina 170 rikki tänään Viime maaliskuussa oltiin 8 päivää yli 170. Maksimi oli tuolloin 174. Perusvaihe vihreä alle 10

Kiihtyvä oranssi 10-25

Leviävä punainen 25-50

? violetti yli 50#koronafi pic.twitter.com/TicWKem2ZN — Marianne K-V-E (@Marianne_KVE) August 9, 2021