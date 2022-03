Googlen uutispalvelu kiellettiin Venäjällä

Venäjän mediaa valvova Roskomnadzor-viranomainen on estänyt pääsyn Google News -palveluun, joka kerää uutisia eri sivustoilta.

Kyiv Independent -lehden mukaan päätöstä perustellaan ”valeuutisten” levittämisellä Ukrainan sodasta. Tällä käytännössä tarkoitetaan viestintää, joka poikkeaa Kremlin virallisesta viestintälinjasta.

Lakimuutosten myötä Venäjällä voi saada pitkän vankeustuomion ”asevoimien halventamisesta” tai sodan arvostelemisesta. Asevoimien halventamista koskevaa lakia on sovellettu muun muassa mielenosoittajiin.

Venäjä on kieltänyt lisäksi Facebookin ja Instagramin, sillä tuomioistuimen päätöksellä niiden emoyhtiö Meta luokiteltiin äärijärjestöksi. Maan viimeiset itsenäiset mediat lakkautettiin Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

⚡️Russia bans Google News service.

Russia’s Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media, or Roskomnadzor, has banned Google News service, accusing it of spreading “false news” about Russia’s war against Ukraine.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 23, 2022