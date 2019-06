Googlen saittien toiminnassa häiriöitä

Google Cloudin vaikeudet aiheuttivat sunnuntai-iltana katkoja muun muassa Youtuben, Gmailin, Snapchatin ja Google Analyticsin toiminnassa eri puolilla maailmaa.

Googlen omat ydintoiminnat vaikuttivat olevan kunnossa, mutta Google Cloudin pyörittämillä nettipalveluilla oli vaikeuksia.

Google tiedotti asiasta Google Cloud Platformillaan. Kello 22:59 Suomen aikaa yhtiö tiedotti, että ”ongelma on yhteydessä suurempaan verkko-ongelmaan”. Puoli tuntia aiemmin Google totesi tutkivansa ongelmaa Google Compute Enginessa.

Kello 23:36 Google tiedotti ongelman jatkuvan ja itäisen USA:n nettiruuhkan vaikuttavan Cloudin, GSuiten ja Youtuben palveluihin.

– Käyttäjät saattavat nähdä hidastumista tai ajoittaisia error-viestejä. Uskomme tunnistaneemme ruuhkan juurisyyn ja odotamme palaavamme normaaliin palveluun pian.

When your life is one a single platform and that platform is down… going to to a walk. #googledown pic.twitter.com/R3zw5B5wb9

— Stan Berteloot 🇪🇺 (@berteloot) June 2, 2019