Googleen, Facebookiin ja Twitteriin pääsy estetty, VPN-yhteyden myymisestä vankeutta

Kiinassa on maailman eniten internet-käyttäjiä. Ja sensuuri kovempaa kuin Iranissa ja Syyriassa.

Kiinan hallitus on sulkenut vuodesta 2015 lähtien 13 000 nettisivustoa ja kymmenen miljoonaa sosiaalisen median tiliä. Syynä on ”palvelujen sääntöjen rikkominen”.

Amerikkalaisen Freedom Housen mukaan Kiinalla on tiukin nettisensuuri sen tutkimassa 65 maassa, Kiina oli jopa sijoituksessa alempana kuin Iran ja Syyria.

Google, Facebook, Twitter, New York Times ja lukemattomat muut ulkomaiset sivustot on blokattu Kiinassa.

Ja valvonta vain tiukkenee. Tänä vuonna ulkomaiset teknologiayritykset on määrätty säilyttämään palvelujen käyttäjätiedot Kiinassa. Samoin on asetettu uusia rajoituksia sivustojen sisältöön ja sellaisten ohjelmien saaminen, joilla sensuurimääräyksiä voi kiertää, on yhä vaikeampaa.

Yksi tapa kiertämiseen on ollut VPN, mutta tämän viikon alussa yksi mies tuomitiin viiden ja puolen vuoden vankeuteen VPN-palvelun myynnistä

Kiinan hallituksen mukaan kybersuvereenisuus ja ns. suuri palomuuri ovat välttämättömiä kansallisen turvallisuuden takaamiseksi, kertoo La Stampa.