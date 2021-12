Google Mapsista varoitetaan Lapissa, matkailijat pulassa

Kaikkia kartoilla näkyviä teitä ei pohjoisessa välttämättä aurata lainkaan.

Lapin pelastuslaitos varoittaa Lapissa matkailevia reittisovellusten antamista ohjeista.

Pelastuslaitoksen mukaan erityisesti Google Maps-reittisovellus on antanut ohjeita, joissa turistit ohjataan auraamattomille teille. Pelastuslaitoksen mukaan useita autoja on viime päivinä jouduttu hinaamaan reiteiltä pois.

– Viime aikoina on paljon keskustelua herättänyt Google Mapsin opastus muun muassa Oulusta Rovaniemelle. Huomioitavaa on, että vastaavanlaisia ongelmia on paljon Lapin alueella. Esim. Leviltä Saariselälle/Kakslauttaseen Google Maps opastaa Pomokairantietä pitkin, jonka talvikunnossapito on satunnaista (kuva 1), Lapin pelastuslaitos neuvoo matkailijoita Facebookissa.

– Pelatuslaitos ja hinausyritykset ovat käyneet auttamassa useita kertoja viime päivien aikana matkalijoita, jotka ovat joutuneet pulaan auraamattomilla teillä.

Pelastuslaitos muistuttaa matkailijoita, matkanjärjestäjiä ja autojen vuokraajia siitä, ettei pohjoisessa kaikkia kartoilla näkyviä teitä aurata lainkaan tai auraus on satunnaista. Pelastuslaitoksen mukaan tällaiselle tielle kannattaa lähteä vain, jos tie on tuttu ja alla on sellainen auto, jolla matka ei keskeydy.

– Kysy mieluummin reittisuosituksia hotellista yms. kuin, että lähdet tuntemattomille pienille teille ajelemaan. Auton jääminen kiinni lumihankeen voi Lapin pakkasilla aiheuttaa yllättäviä vaaratilanteita, pelastuslaitos neuvoo päivityksessään.

Myös lämpimiä vaatteita on syytä pakata autoon onnettomuuksien varalta.

– Muista, että kännykällä ei ole kaikkialla kuuluvuutta, avun hälyttäminen pienellä tiellä voi osoittautua hankalaksi, Lapin pelastuslaitos lisää.