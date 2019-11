Google Maps sanaton: Tien varrella istuu pöydän ääressä hevonen

Google on julkaissut erikoisen havainnon omasta karttapalvelustaan.

Kanadan länsiosissa sijaitsevalla Vancouverinsaarella otetussa kuvassa kiinteistön edustalle on asetettu puutarhapöytä ja kaksi tuolia. Toisella tuolilla istuu banaania kädessään pitelevä, hevosnaamariin sonnustautunut henkilö.

Yhtiön Street View -kuvausautoa ilmeisesti odottanut poseeraaja oli sijoittanut viimeisenä silauksena kaksi muovista flamingoa asetelmansa ympärille. Hieman kaumpaa otetussa kuvassa pensasaidan takana kävelee eläinpukuun pukeutunut mies.

– Olemme sanattomia, Google Maps twiittaa.

Google on julkaissut myös aiemmin kuvausautojensa kohtaamia kummallisia tilanteita. Jalopnik-sivuston mukaan muviin on tallentunut muun muassa tarralapuilla peitetty auto, pulupäähineisiin sonnustautunut ryhmä Japanissa sekä auton takakontista ulos ryömivä alaston mies.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9

— Google Maps (@googlemaps) November 14, 2019