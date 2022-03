Google estää Venäjän mediaan yhdistetyt Youtube-kanavat

Hakukoneyhtiö Google ilmoittaa estävänsä venäläisiin tiedotusvälineisiin yhdistetyt Youtube-kanavat Euroopassa.

– Ukrainassa käynnissä olevan sodan vuoksi estämme RT:hen ja Sputnikiin yhdistetyt Youtube-kanavat kaikkialla Euroopassa heti. Kestää jonkin aikaa, ennen kuin järjestelmämme käynnistyvät täysin. Tiimimme jatkavat tilanteen seurantaa kellon ympäri ryhtyäkseen ripeisiin toimiin, Google Europe kertoo Twitterissä.

RT (aiemmin Russia Today) on kansainvälisesti näytettävä venäläinen tv-uutiskanava. Sputnik on Venäjän valtion omistama uutistoimisto.

Due to the ongoing war in Ukraine, we’re blocking YouTube channels connected to RT and Sputnik across Europe, effective immediately. It’ll take time for our systems to fully ramp up. Our teams continue to monitor the situation around the clock to take swift action.

— Google Europe (@googleeurope) March 1, 2022