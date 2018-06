Goliath – Pohjoismaiden suurin nosturi Turkuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoismaiden suurin nosturi otettiin tiistaina käyttöön Meyer Turun telakalla.

Konecranes toimittamaa Goliath-nosturia käytetään yhä vain suurempien laivojen rakentamiseen telakalla, jossa tuotantoa ollaan voimakkaasti modernisoimassa.

– Yleensä me luovutamme suuria korkean teknologian tuotteita asiakkaillemme, mutta tällä kertaa me olemme itse asiakkaita. Uusi nosturi on keskeinen osa 200 miljoonan euron tuotannon kasvattamisohjelmaamme, sillä se kolminkertaistaa päivittäisen nostokapasiteettimme, Meyer Turun toimitusjohtaja Jan Meyer sanoo.

Hänen mukaansa telakka pystyy tulevaisuudessa nostamaan isompia suurlohkoja, mikä vuorostaan mahdollistaa tuotannon teollistamisen pidemmälle.

– Tämä pukkinosturi on myös erinomainen esimerkki kahden suomalaisen yhtiön yhteistyöstä, sillä rakensimme itse alihankkijana Konecranesille nosturin 2500 tonnia painavan pääkannatinpuomin. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että saamme uuden nosturin auttamaan meitä tilauskirjamme lupausten täyttämisessä, Meyer sanoo.

Konecranes vastasi uuden nosturin suunnittelusta, tarkkuusmoottoreista, sähköasennuksista, automaatiojärjestelmistä sekä rakenteellisista osista. Meyer Turun suurta terästuotannon volyymia ja

laatua hyödynnettiin pääkannatinpuomin rakentamiseen ja kiinnittämiseen paikalleen.

Konecranesin yli 40 vuotta sitten toimittama nosturi jatkaa toiminnassa. Jatkossa vanha nosturi kääntää 100 tonnin lohkoja ympäri, joka on tärkeä ja oleellinen tehtävä laivanrakennuksessa.

Uusi nosturi on näkyvin osa Meyer Turun laajaa 200 miljoonan euron investointiohjelmaa. Ohjelman muita investointeja ovat muun muassa uusi levyleikkauslinjasto, uusi paneelilinjasto sekä useat merkittävät IT-investoinnit.

Goliath-nosturi numeroina:

o Nostokapasiteetti: 1200 tn

o Korkeus: 120 m

o Raideleveys: 154 m

o Nostokorkeus: 90m

o Kulkunopeus: 30 m/min

o Kulkuraiteiden pituus: 750 m