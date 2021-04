”Globalistiset yhteisöt käyttävät pistimiä pakottaakseen neulan käsivarteen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronarokotteet herättävät vastustusta USA:n valkoisten evankelisten keskuudessa.

Miljoonat valkoiset evankeliset aikuiset Yhdysvalloissa eivät aio ottaa koronarokotetta, mikä on merkittävä haaste maan kamppailussa laumasuojan saavuttamiseksi, kertoo The New York Times.

Heidän vastustuksensa perustuu lehden mukaan sekoitukseen uskonnollisuutta ja epäilyä valtavirran tieteeseen, jota lisäksi ruokkivat laajempi kulttuurinen epäluottamus instituutioihin ja salaliittoteorioiden vetovoima.

Jotkut saavat virtaa siitä, että he pitävät kysymystä taisteluna uskon ja pelon ja vapauden ja vainon välillä.

Vaikka monet korkean profiilin konservatiiviset pastorit ovat hyväksyneet rokotteet, muut vaikutusvaltaiset evankeliset äänet ovat kylväneet pelkoja.

Kirkoissa, televisiokanavien puheohjelmissa ja TikTokissa he varoittavat uskovaisia siitä, että ”globalistiset yhteisöt käyttävät pistimiä ja vankiloita pakottaakseen neulan käsivarteen” tai, että rokotteet ovat ”kokeellinen biologinen aine”.

Jotkut pastorit ovat pysyneet hiljaa osittain siksi, että politiikka on muuttanut uskonnon muotoa valkoisten evankelisten keskuudessa. Epäröintiä monimutkaistaa entisestään evankelikristittyjen ja tiedeyhteisön välinen pitkäaikainen epäluottamus.

Rice-yliopiston uskonto- ja julkisen elämän ohjelman johtaja, tohtori Elaine Ecklund kertoo NYT:lle, että viime vuosisadan aikana on tapahtunut muutosta siinä, kuinka evankeliset kristityt näkevät tieteen. Tämän on kummunnut suurelta osin julkisessa keskustelussa evoluutioteoriasta ja akateemisen yhteisön maallistumisesta.

Hieman erilaisista syistä epäluottamusta rokotteita kohtaan tuntevat aasialaiset, latinot ja mustat kristityt. He ovat epäileväisiä siitä, että sairaalat ja lääketieteen ammattilaiset eivät välitä heidän huolenaiheistaan, Ecklund sanoo.

– Näemme epätasa-arvoisuuden vaikutuksia tieteeseen. Tämä on suuri varoitus siitä, että meillä ei ole uskonnollisesti ja rodullisesti monipuolisempaa tieteellistä työvoimaa, Ecklund jatkaa.