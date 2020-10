Gigantti palkkaa jopa sata uutta työntekijää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kodinelektroniikka- ja kodinkoneketju Gigantti palkkaa loppuvuoden aikana jopa sata uutta työntekijää ympäri Suomen, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Gigantti kertoo, että sen alkuvuosi on ollut ennätysvilkas ja myynti selvässä kasvussa.

Tarve rekrytoinneille on Giganteissa ympäri Suomen. Uusia työntekijöitä haetaan muun muassa pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Oulun myymälöihin. Gigantti etsii työntekijöitä monenlaisiin työtehtäviin, kuten myyjiksi, kassalle, varastotyöntekijöiksi ja asentajiksi.

− Meillä on takanamme ennätysvilkkaat kevät, kesä ja alkusyksy. Myyntimme on kovassa kasvussa, ja tämän takia tarvitsemme lisää giganttilaisia palvelemaan asiakkaitamme elektroniikka- ja kodinkonehankinnoissa. Koska loppuvuoden kiireisin sesonki on pian käsillä, rekrytoimme nyt uusia työntekijöitä, jotka voisivat aloittaa töissä mahdollisimman nopeasti, Gigantin henkilöstöjohtaja Tomi Sohlman sanoo tiedotteessa.

21 vuotta Suomessa toiminut Gigantti työllistää reilut 1 500 henkeä. Yhtiön liikevaihto on 596 miljoonaa euroa. Gigantti on osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu englantilaisen kodinelektroniikkajätin, Dixons Carphone plc:n, omistukseen.