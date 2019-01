Georgian presidentti: Naton antama turva on meille tärkeä

Pääsihteeri Jens Stoltenberg vaatii Venäjää vetämään joukkonsa Abhasiasta ja Etelä-Ossetiasta.

Georgian presidentti hakee Natolta turvaa Mustallemerelle

Georgian presidentti Salome Zurabišvili haluaa tiivistää yhteistyötä Naton kanssa ja väläyttää puolustusliiton uuden osaamiskeskuksen perustamista maahansa. Georgian tavoitteena on hänen mukaansa edelleen täysivaltainen jäsenyys sekä Natossa että Euroopan unionissa.

– Georgian perustuslakiin on kirjattu sitoumuksemme edetä Natoon ja Euroopan unioniin. Se säilyy ulkopolitiikkamme keskeisenä tavoitteena ja yhtenä kuusivuotisen virkakauteni prioriteeteista, runsas kuukausi sitten virkavalansa vannonut Zurabišvili totesi torstaina Naton päämajassa Brysselissä.

– Polkumme kohti Nato-integraatiota ei ole vain minun valintani, vaan se heijastaa valintaa, jonka Georgian valtio ja georgialaiset ovat tehneet. Integraatiopolkumme on ollut hyvin menestyksellinen. Se on vahvistanut Georgian turvallisuutta ja nostanut puolustusvoimiemme valmiutta.

– Mitä enemmän me [Natolta] saamme, sitä turvallisemmaksi me tilanteemme tunnemme, Zurabišvili sanoi The Financial Times -sanomalehdelle (FT) Brysselin-vierailunsa yhteydessä antamassaan haastattelussa.

Natolta hän toivoo FT:n mukaan tällä hetkellä etenkin yhteistyötä Mustanmeren turvallisuuden vahvistamisessa ja kyberuhkien torjunnassa. Nato jakaa jo nyt tilannekuvatietoja Georgian rannikkovartioston kanssa ja osallistuu alustarkastusosastojen kouluttamiseen, ja puolustusliiton sota-aluksia oli Mustallamerellä viime vuonna selvästi edellisvuotta tiiviimmin. Georgia ja Nato järjestävät maaliskuussa yhteisen sotaharjoituksen alueella.

Nato-yhteistyön tiivistämisellä Georgia ei Zurabišvilin mukaan tavoittele Mustanmeren alueen sotilaallisen vastakkainasettelun kärjistämistä, vaan sen lieventämistä.

Venäjä ja Georgia kävivät lyhyen sodan elokuussa 2008. Venäläisjoukkojen miehittämät Etelä-Ossetia ja Abhasia julistautuivat pian sodan jälkeen itsenäisiksi, mutta vain harva valtio Venäjän lisäksi on niitä edelleenkään tunnustanut.

Puolustusmenot kahteen prosenttiin bkt:sta

Presidentti Zurabišvilin vierailua isännöinyt Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg luonnehtii Georgiaa puolustusliiton tärkeäksi kumppaniksi, joka on antanut arvokkaan panoksen läntisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Myös hänen mukaansa Georgian Nato-yhteistyö on muodostumassa yhä läheisemmäksi.

– Tämänpäiväisessä tapaamisessamme sovimme, että työskentelemme yhdessä Georgian valmistamiseksi Nato-jäsenyyteen. Huomattava Nato-Georgia-paketti vahvistaa maanne puolustusta jo nyt – yhteinen koulutuskeskus mukaan lukien, Stoltenberg toteaa.

Hän antaa tunnustusta Georgian toimille asevoimiensa modernisoimiseksi ja kiittelee maan sitoutumista Naton tavoitteeseen puolustusmenojensa nostamiseksi kahden prosentin tasolle bruttokansantuotteesta.

– Nato antaa täyden tukensa Georgian alueelliselle koskemattomuudelle kansainvälisesti tunnustettujen rajojensa puitteissa, mikä tarkoittaa myös Abhasian ja Etelä-Ossetian alueita. Kehotamme Venäjää luopumaan niiden tunnustamisesta ja vetämään joukkonsa molemmilta alueilta.

Nato ja Georgia jakavat Stoltenbergin mukaan huolen Venäjän lisääntyneestä sotilaallisesta aktiivisuudesta Mustanmeren alueella ja tiivistävät laivastoyhteistyötään sekä operatiivisella että esikuntatasolla.