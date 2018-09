George W. Bush 11.9.: Kun saamme selville kuka tämän teki, he eivät pidä minusta

Syyskuun 11. päivän 2001 iskujen aikana USA:n presidentti George W. Bushin lehdistöpäällikkönä toimi Ari Fleischer . Hän julkaisi vuosipäivänä muistiinpanojaan tapahtumista, kuten on vuosittain tehnyt.

Fleischer laittoi twitteriin 17 vuoden takaisia valokuvia ja ylös merkitsemiään huomioita presidentin ympärillä tapahtuneesta iskujen jälkeisen kahdeksan kaoottisen tunnin aikana. Tuolloin presidenttiä vietiin turvaan Floridasta Air Force One -lentokoneella.

Muistiinpanoissa on vuosienkin jälkeen hämmästyttäviä uusia yksityiskohtia. Niitä ovat muun muassa:

* Bush virkailijoilleen: Tästä meille maksetaan, pojat. Me hoidamme tämän. Kun saamme selville kuka tämän teki, he eivät tule pitämään minusta presidenttinä. Joku tulee maksamaan.

* Televisiolähetykset näkyivät vain ajoittain Air Force Onessa.

* Bush: Hallinto ei ole kaaoksessa. Se toimii moitteetta. Me saamme ne k-päät (bastards) käsiimme.

* Bush Dick Cheneylle: Se on uusi sota. Kasvottomat pelkurit hyökkäävät.

* Bush sanoi: En malta odottaa että selviää kuka tämän teki. Se kestää jonkin aikaa, emmekä jätä sitä pieneen läimäytys ranteelle -roskaan.

* Bush hälytettiin hänen ranchiaan kohti tulossa olleesta koneesta. Se oli väärä hälytys.

* Fleischer: Soitin vanhemmilleni ja sanoin, että koska matkustan presidentin kanssa, olen maailman turvallisimmassa paikassa.

* Tukikohdassa kukaan ei tiennyt että Air Force One laskeutuu, ennen kuin se oli laskeutumassa.

* Valkoisen talon lääkäri oli huolissaan biologisesta iskusta ja jakoi heti otettavat lääkkeet.

* ”Laskeutuessamme (lentotukikohtaan) pysäköimme Tuomiopäivän koneen viereen”.

* National Security Councilin huone muistutti Matthew Broderickin War Games -elokuvaa.

* Paljon väärää informaatiota meni presidentille asti. Kuultiin kahdesta kansainvälisestä lennosta jotka eivät vastanneet kutsuun kääntyä ja olla tulematta Amerikan ilmatilaan. ”Kaksi uutta ohjusta joista huolehtia. Onneksi ne myöhemmin vastasivat ja kääntyivät”.

* Presidentti Bush soitti vaimolleen: ”Tulen kotiin. Nähdään Valkoisessa talossa. Rakastan sinua… mene kotiin. Jos olen Valkoisessa talossa ja lentokone on tulossa kohti, voin vain sanoa toivovani että luen Raamattuani sinä päivänä”.

Here's what my notes that I took that day looked like: pic.twitter.com/wIGq6GjZ4l

