George Soros aloittaa kampanjan uudesta Brexit-äänestyksestä

Elämme vallankumouksellisia aikoja, sanoo unkarilais-amerikkalainen miljardööri.

Unkarilaissyntyinen sijoittaja George Soros sanoo, että kampanja toisen Brexit-kansanäänestyksen puolesta alkaa lähipäivinä. Hän on lahjoittanut kampanjaan tähän mennessä runsaat 700 000 puntaa eli 800 000 euroa.

Kampanjan nimi on Best for Britain eli suomennettuna ”Britannian parhaaksi”. Kansanäänestyksen tavoitteena on peruuttaa Brexit eli Britannian ero EU:sta.

Asiasta kertovat muun muassa The Times ja The Guardian.

Soros, 87, sanoi tiistaina Pariisissa, että Brexit on esimerkki alueellisesta hajoamisesta ja syytti Brexitin tekijöitä EU:n työn tuhoamisesta.

– Brexit on suunnattoman haitallinen molemmille osapuolille. Erosta tulee pitkä prosessi, joka luultavasti kestää yli viisi vuotta. Se on politiikassa ikuisuus, etenkin nyt, kun elämme vallankumouksellisia aikoja.

Sorosin mukaan vahinko tuntuu jo nyt, koska EU on eksistentiaalisessa kriisissä mutta se joutuu käyttämään energiaansa eroneuvotteluihin Britannian kanssa.

– Kyseessä on tilanne, jossa kaikki häviävät, mutta se voidaan kääntää win-win-tilanteeksi.

Britanniassa järjestettiin kansanäänestys EU-jäsenyydestä kesäkuussa 2016. Eron puolesta äänesti 51,9 prosenttia kansalaisista ja eroa vastaan 41,1 prosenttia.

Britannia on jättänyt eroilmoituksensa EU:lle ja ero astuu voimaan maaliskuussa 2019. Britannia on kuitenkin toivonut siirtymäkautta erojärjestelyjen tekemistä varten. Siirtymäkausi jatkuisi vuoden 2020 loppuun.