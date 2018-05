Gazasta ammuttiin Israeliin – kranaatteja osui leikkikentälle

Gazasta on ammuttu tiistain aikana kranaatinheittimillä Israelin puolelle.

Israelin puolustusvoimien mukaan kukaan ei loukkaantunut, vaikka osa kranaateista osui lastentarhan pihalle. Iron Dome -puolustusjärjestelmä torjui suuren osan ammuksista.

Pommitus oli laajinta vuonna 2014 käydyn Gazan sodan jälkeen. Israelin poliittinen johto reagoi tapaukseen voimakkaasti.

– Esikoululaisten ampuminen tykistöllä on räikeä aggressio. Emme voi sallia terroristijärjestöjen uhkaavan lastemme ja muiden asukkaidemme turvallisuutta Gazan ympäristössä, Knessetin puhemies Yuli Edelstein sanoi Jerusalem Postin mukaan.

Hamas-järjestön kerrotaan evakuoineen tukikohtiaan Israelin mahdollisten vastatoimien vuoksi.

Islamilainen jihad -äärijärjestön johtoon kuuluva Khaled al-Batsh puolusti hyökkäystä.

– Sotatoimet jatkuvat, kunnes Israel lopettaa Gazan saarron, al-Batsh sanoi.

Lt. Col. Jonathan Conricus is reporting from the Israeli kindergarten that was hit by several mortars earlier this morning. The kindergarten is located in a kibbutz near the Gaza Strip pic.twitter.com/vZBa0y0UJm

— IDF (@IDFSpokesperson) May 29, 2018