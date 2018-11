Gazassa leimahti: Israeliin sataa videolla raketteja

Israel vastasi rakettituleen ilmaiskuilla.

Gazan levottomuudet ovat yltyneet maanantaina. Israelin asevoimat tviittasi illalla videoita, joissa näkyy Gazasta Israeliin ammuttuja raketteja.

Rakettitulituksen kerrotaan kohdistuneen siviilialueille. Israel on julkaissut muun muassa alla näkyvän videon rakettien tuhoamasta talosta ja kuvan palavasta bussista.

– Terroristit ovat ottaneet kohteekseen israelilaiset siviilit. Me otamme kohteeksemme terroristit, Israelin armeija tviittaa.

Israel tiedotti Suomen aikaa hieman ennen seitsemää illalla sen ilmavoimien aloittaneen iskut terroristikohteisiin ”ympäri Gazan kaistaa”.

Raketteja kerrotaan ammutun maanantaina illalla tunnin sisällä pahimmillaan yli 80. Israelin ohjuspuolustus on ilmeisesti ampunut alas osan raketeista.

Väkivaltaisuudet alkoivat Israelin erikoisjoukkojen sunnuntaina Gazassa tekemän operaation jälkeen. Haaretzin mukaan operaatiossa sai surmansa Hamasin sotilassiiven komentaja ja ainakin kuusi muuta Hamasin jäsentä. Iskussa menehtyi myös Israelin erikoisjoukkojen korkea upseeri.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

OVER THE LAST HOUR: 80+ rockets fired from #Gaza at innocent Israelis. The Iron Dome intercepted several of them. We are currently striking terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/a27pPb6oJe — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Our fighter jets have starting striking terror targets throughout the #Gaza Strip. pic.twitter.com/sNadQMp8Xq — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

LOOK: This is one of the multiple Israeli homes hit by rockets fired from #Gaza. Yes, HOMES. Plural. Terrorists in Gaza are targeting Israeli civilians. We are targeting the terrorists. pic.twitter.com/hrApfCZQfm — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018