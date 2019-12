Gävlen olkipukki lähellä historiallista ennätystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Gävlen olkipukki on säilynyt vahingoittumattomana poikkeuksellisen pitkään.

Ruotsalainen Gävlen olkipukki on tekemässä historiaa. Jos olkipukkia ei polteta tänä jouluna, kyseessä on ensimmäinen kerta, kun olkipukki on selvinnyt vahingoittumattomana kolme vuotta peräkkäin.

Ruotsalaiskaupungin keskustaan pystytettävä 13-metrinen olkipukki tunnetaan kansainvälisesti siitä, että se on useana vuotena tuhottu ilkivaltaisesti.

SVT:n mukaan Gävlen olkipukki selvisi edellisen kerran vahingoittumattomana kolme jouluaattoa peräkkäin vuosina 1993-1995. Tuolloin olkipukki paloi joulupäivänä 1995. Mikäli olkipukki kestää tänä vuonna tapaninpäivään saakka, se rikkoo kaikkien aikojen selviämisennätyksen.

Pukki selvisi palamatta kolme jouluaattoa peräkkäin myös vuosina 2006-2008, mutta ei täysin vahingoittumattomana, sillä vuonna 2006 yksi pukin jaloista paloi ennen jouluaattoa. Vuoden 2008 pukki paloi 27. joulukuuta.