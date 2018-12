Gatwickin drone-havainnot saattoivat johtua poliisin koptereista

Poliisipäällikkö sanoo olevansa varma, että drone-havainnot olivat todellisia.

Sussexin poliisipäällikön Giles Yorkin mukaan on mahdollista, että Lontoossa sijaitsevan Gatwickin lentokentän drone-havainnot ovat peräisin poliisin omista drone-lennokeista. Asiasta kertoo The Telegraph.

– Sussexin poliisi on käyttänyt omia drone-lennokkejaan ilmatilan tutkimiseen sillä alueella, josta lennokkeja on etsitty. On siis mahdollista, että on tapahtunut jonkinlaisia sekaannuksia, York sanoo.

Lennokeista tehtiin poliisille 115 ilmoitusta, joista 92 pidetään uskottavina. Videomateriaalia tai minkäänlaisia muita todisteita lennokkien olemassaolosta ei kuitenkaan ole. Giles Yorkin mukaan lennokkihavainnot ovat todellisia ja kenttä todella joutui häirinnän kohteeksi joulun alla.

– Olen täysin varma, että ilmassa oli lennokki sinä aikana kun lentokenttä oli suljettuna.