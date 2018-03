Garri Kasparov varoittaa: Neutraalit maat ovat Venäjän puolella

Oppositiovaikuttajan mielestä valtiot, jotka eivät reagoi myrkkyiskuun, tukevat Venäjää.

Shakkilegenda Garri Kasparov arvostelee twitterissä Venäjän diplomaattien karkotusten ulkopuolelle jättäytyneitä maita.

– Mielenkiintoista, miten se, että on ”neutraali” vapaan maailman ja ei-vapaan maailman välillä tarkoittaa käytännössä diktaattorien agendan puolelle asettumista, hän toteaa.

Kasparov viittaa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzin lausuntoon. Itävalta ei liittynyt monien muiden EU-maiden kuten muun muassa Suomen kanssa Venäjän diplomaatteja karkottaneeseen joukkoon.

– Neutraalina valtiona emme karkota diplomaatteja. Haluamme ennemmin olla sillanrakentaja idän ja lännen välillä ja pitää keskusteluyhteydet Venäjään auki, Kurz sanoi.

Garri Kasparovin mielestä diplomaattien karkotukset ovat hyvä alku.

– Putinin hillitsemiseksi olisi iskettävä siihen mistä Putin ja hänen jenginsä oikeasti välittävät: heidän varoistaan ja pääsystään vapaaseen maailmaan. Murhaan ja terroriin ei voi vastata diplomatialla.

Useat Euroopan valtiot, Yhdysvallat ja Australia ovat karkottaneet venäläisiä diplomaatteja vastauksena Britannian Salisburyn hermomyrkkyiskuun.

Interesting how being "neutral" between the free world and the unfree world always means siding with the dictators' agenda in practice. https://t.co/N3ngOkgQZD — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 26, 2018

This is what unity against a common foe looks like. A global Magnitsky Act next would show Putin that he finally overstepped, as all dictators always do. Or they can wait for the next atrocity. https://t.co/Izk5pe4poM — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 26, 2018

To deter Putin, it must be followed up by going after what Putin & his gang really care about: their assets and access in the free world. You can't answer murder and terror with diplomacy. — Garry Kasparov (@Kasparov63) March 26, 2018

Ö steht hinter d klaren Erklärung d Europäischen Rates u d Entscheidung,d #EU-Botschafter aus #Moskau zurückzurufen.Als neutrales Land werden wir aber keine Diplomaten ausweisen. Vielmehr wollen wir Brückenbauer zwischen Ost u West sein&Gesprächskanäle nach #Russland offenhalten. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) March 26, 2018