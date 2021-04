Garri Kasparov: Kreml puhuu Ukrainasta kuin Suomesta 1939

Shakkilegenda ja ihmisoikeustoimija Garri Kasparov twiittaa uutisista, joiden mukaan Venäjä keskittää joukkoja Itä-Ukrainan rajalle.

– (Konstantin) Kosatshov ja (Sergei) Lavrov kilpailevat raportoidakseen ”provokaatioita Ukrainasta”, Garri Kasparov twiittaa.

Kosatshov on Venäjän duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, Lavrov on maan ulkoministeri.

– Se kaikki muistuttaa Neuvostoliiton historian oppikirjoja siitä, miten puna-armeija 1939 puolusti vallankumouksen kehtoa ”valkoisen Suomen armeijalta”, Kasparov heittää.

– Eikö olisi häpeällistä, kuuluu (Vladimir) Putinin virallinen selitys, jos Ukraina provosopisi Venäjän hyökkäämään sinne yhä enemmän!

Kosachev and Lavrov are competing to report "provocations from Ukraine". It's all reminiscent of Soviet history textbooks about how the Red Army in 1939 defended the cradle of the revolution from the "White Finnish military".

— Garry Kasparov (@Kasparov63) April 2, 2021