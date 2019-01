Garri Kasparov: Donald Trumpin Afganistan-puheet palvelevat Venäjää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n presidentin lausunnoista hyötyy Garri Kasparovin mukaan lähinnä Venäjä.

Tunnettu Vladimir Putinin kriitikko, entinen šakin maailmanmestari Garri Kasparov yhtyy arvioihin, joiden mukaan presidentti Donald Trumpin äskettäiset Afganistan-kommentit ovat virheellisiä eivätkä palvele Yhdysvaltoja, vaan Venäjää.

Trump sanoi viime viikolla Neuvostoliiton ”tehneen oikein” miehittäessään Afganistanin vuonna 1979. Hän selitti neuvostojoukkojen menneen Afganistaniin kukistaakseen sieltä käsin toimivia terroristeja, uutiskanava CNN raportoi.

– Venäjälle kulkevat terroristit eivät olleet edes osa niistä tekosyistä, joilla Neuvostoliitto vuonna 1979 perusteli hyökkäystään Afganistaniin, Kasparov toteaa amerikkalaiseen Daily News -sanomalehteen kirjoittamassaan artikkelissa.

– Neuvostoliittolaiset menivät maahan turvaamaan erittäin vihattua Kreml-mielistä kommunistihallintoa ja tappamaan kaikki, jotka tekivät vastarintaa.

Neuvostoliiton neljänkymmenen vuoden takainen hyökkäys Afganistaniin muistuttaa Kasparovin mukaan monin tavoin presidentti Vladimir Putinin tukea Syyrian diktaattori Bashar al-Assadille ja tämän johtamalle hirmuhallinnolle.

”Ainoa hyötyjä on Vladimir Putin”

Trumpin lausunto, jonka mukaan Afganistanin neuvostomiehitys oli oikein, on Kasparovin mukaan erityisen vaarallinen aikana, jolloin Putinin Venäjä toistaa samaa toimintamallia naapurimaissaan.

Kasparov muistuttaa presidentti Putinin säännöllisesti puolustaneen neuvostodiktaattori Josif Stalinin tekoja ja muita Neuvostoliiton toimia oman aggressiivisen politiikkansa oikeuttamiseksi.

Neuvostojoukkojen hyökkäys Afganistaniin tuomittiin Neuvostoliitossa vuonna 1989 virallisesti ”moraalisesti ja poliittisesti” vääräksi. Tuolloin annettu tuomio hiertää nyt Putinia, sillä se on omiaan herättämään kiusallisia kysymyksiä hyökkäyksistä Georgiaan 2008 ja Ukrainaan 2014.

– Tämä mielessään Venäjän marionettiparlamentti on valmistellut lauselman, joka julistaisi vuoden 1979 hyökkäyksen Afganistaniin lailliseksi. Siitä on määrä äänestää 15. helmikuuta, Kasparov huomauttaa.

Trumpin on päätelty usein ammentaneen innoitusta kommentteihinsa tv-yhtiö Foxin aamulähetyksistä. Hänen erikoisten Afganistan-lausuntojensa lähde saattaa Kasparovin mukaan kuitenkin olla jossain muualla.

– Tästä Trumpin villistä väitteestä hyötyy vain se henkilö, jolta se on peräisin: Vladimir Putin. Valtion ohjauksessa toimiva Venäjän media on mielissään, kun Yhdysvaltain presidentti on antanut tukensa tunkeutumiselle naapurimaihin mitä köykäisimpien tekosyiden varjolla, Kasparov sanoo.

– Eikä tämä ollut ensimmäinen kerta, kun Trump jakaa hämmentävän täsmällisen argumentaatiovirheen, joka noudattelee Kremlin väittämiä. Viime kesänä hän kritisoi yhtäkkiä Montenegroa, joka oli joutunut vuonna 2016 Venäjän organisoiman vallankaappaushankkeen kohteeksi.