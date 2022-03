Garri Kasparov: Diktaattorin edessä epäselvyys on tuhoisaa

Venäläinen shakkilegenda ja oppositiovaikuttaja Garri Kasparov ihmettelee Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin lausunnoista syntynyttä kohua.

Biden sanoi Puola-vierailunsa yhteydessä, ettei presidentti Vladimir Putin voisi pysyä enää vallassa. Valkoinen talo täsmensi myöhemmin, että presidentti ei tarkoittanut ajavansa vallanvaihtoa Venäjällä.

Gasparov kertoo suurimmaksi huolekseen tilanteen, jossa Yhdysvaltain hallinto ei kertoisi selkeästi Ukrainalle annettavan tuen tavoitteista.

– Epäselvyys on taktisesti hyödyllistä, mutta strategisesti tuhoisaa. Jos diktaattori ei ole varma sitoutumisen asteestasi ja tavoitteistasi, niin katastrofin riski nousee. Jos peräännyt yksinkertaisten lausuntojen kohdalla, niin mistä muusta mahdat perääntyä, Garri Kasparov tviittaa.

Hän kehottaa Ukrainaa tukevia valtioita toteamaan, että pakotteet ovat pysyviä ja kasvavia niin kauan kuin osa Ukrainan alueesta pysyy miehitettynä.

– Aikooko länsi eristää Putinin kaltaisen sotarikollisen, joka pommittaa maan tasalle siviilejä täynnä olevia kaupunkeja tappaen kymmeniä tuhansia ihmisiä? Vai onko hän jatkossakin tervetullut neuvottelupöytään Iranin sopimuksessa, myymään energiaa ja neuvottelemaan maasta, jonka hän on ottanut panttivangiksi, Kasparov kysyy.

Vladimir Putin tulee Kasparovin mukaan lopettamaan sotatoimet vain silloin, jos hän kokee oman valtansa olevan uhattuna. Sotaa edelsi vuosikymmenen kestänyt diplomaattinen suhtautuminen Venäjän presidenttiin ja tämän omien uhkausten huomiotta jättäminen.

Oppositiovaikuttajan mukaan Vladimir Putinin itsevarmuutta pitäisi ravistella. Venäjällä vielä toimivia yhtiöitä pitäisi pakottaa valitsemaan puolensa. Oligarkeille olisi tehtävä selväksi, etteivät he pääse pois maasta ennen nykyhallinnon kaatumista. Samalla Ukrainalle olisi toimitettava yhä enemmän aseita puolustuksen vahvistamiseksi.

– Diktaattorit toimivat pelolla. Putin on aina vedonnut nostalgian tunteeseen, jossa muiden kerrotaan taas pelkäävän Venäjää. Mikä pahempaa, hän uskoo nyt muun maailman hyväksyneen tämän sen sijaan, että häntä vastaan olisi noustu vastarintaan. Eikö hän ole se, jonka pitäisi pelätä?

Companies and nations still doing business with Putin's rogue state cannot have it both ways. That time is over, at long last. It is a time to pick a side. Those who do not renounce Putin & Russia are not diplomats, they are corrupt cowards. 11/13

— Garry Kasparov (@Kasparov63) March 28, 2022