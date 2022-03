Garri Kasparov: Aleksei Navalnyi saa lopulta murhasyytteen

Venäläinen shakkilegenda ja oppositiovaikuttaja Garri Kasparov uskoo, että Aleksei Navalnyi saa lopulta murhasyytteen.

Vangittu venäläinen oppositiojohtaja Navalnyi sai tiistaina yhdeksän vuoden vankeustuomion petoksesta ja tuomioistuimen halventamisesta. Syytteitä pidetään yleisesti täysin poliittisina.

Kasparovin mukaan tuomio on pelkkää fiktiota.

– Luonnollisesti. Kaikki fiktiota. Navalnyitä syytetään väistämättä murhasta, jos (presidentti Vladimir) Putin pysyy vallassa, kuten tapahtui Mihail Hodorkovskille ja Platon Lebedeville, Kasparov tviittaa.

Entinen oligarkki Hodorkovski elää maanpaossa Lontoossa ja operoi Open Russia -järjestöä, jonka hän perusti jo vuonna 2001 ollessaan vielä vapaa ja varakas mies Venäjällä.

Navalnyi istuu parhaillaan venäläisellä vankileirillä kahden ja puolen vuoden tuomiota väitetyistä ehdonalaisrikkomuksista.

– On hämmästyttävää, kuinka rikokset pahenevat mitä pidempään olet vankilassa, Kasparov toteaa.

Naturally. All fiction. Navalny will inevitably be accused of murder if Putin stays in power, as happened to Khodorkovsky and Lebedev. Remarkable how one’s crimes get worse the longer you are in prison! https://t.co/N925Lun6yU

— Garry Kasparov (@Kasparov63) March 22, 2022