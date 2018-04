Gallup ennustaa Viktor Orbánille jatkokautta

Sunnuntain vaalipäivänä julkaistun gallupin mukaan Fidesz-puolue saisi enemmistön parlamenttipaikoista.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on voittamassa maan parlamenttivaalit, arvioi Mediánin gallup, joka julkaistiin juuri ennen äänestyksen loppumista sunnuntaina illalla.

Vaalihuoneistot sulkeutuivat Unkarissa virallisesti kello 20 Suomen aikaa, mutta todellisuudessa useat äänestyspisteet olivat edelleen auki, ja ensimmäisiä tuloksia uskottiin odotettavan vielä pitkään. Syynä on poikkeuksellisen korkea äänestysvilkkaus, joka on ruuhkauttanut osan äänestyspaikoista. Useiden äänestyspaikkojen edessä on edelleen pitkiä jonoja. Tuloksia ei julkaista, ennen kuin kaikki äänet on annettu, kertoo uutissivusto 444.hu.

Äänestysvilkkauden odotetaan olevan yli 10 prosenttiyksikköä viime vaaleja korkeampi. Asiantuntijat ovat esittäneet arvioita, joiden mukaan korkea äänestysprosentti voisi heikentää Fideszin asemaa.

Mediánin gallupin mukaan Fidesz olisi saamassa reilun enemmistön parlamenttiin, yhteensä 124 paikkaa. Unkarin parlamentissa on 199 paikkaa.

Toiseksi suurin puolue olisi maltillisella ohjelmalla kampanjoinut mutta juuriltaan laitaoikeistolainen Jobbik 33 paikalla ja kolmanneksi suurin keskusta-vasemmiston MSZP 20 paikalla.

Mediánin mielipidemittauksen haastattelut tehtiin lauantaina ja perjantaina, eli kyseessä ei ole ovensuukysely.