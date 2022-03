FSB:n puhdistusten sanotaan jatkuvan, tiedustelun päälliköt eivät vastaa puhelimiin

Itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozevin mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n riveissä toteutetut pidätykset ja puhdistukset näyttävät jatkuvan.

Hän viittaa Venäjän turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden asiantuntijan, pitkän linjan toimittaja Andrei Soldatovin perjantaina Twitterissä jakamaan tietoon, jonka mukaan presidentti Vladimir Putin on erittäin tyytymätön turvallisuuspalvelu FSB:n toimintaan Ukrainassa.

Presidentin kerrottiin suorastaan ”hyökänneen” FSB:n ulkomaantiedustelua vastaan, minkä seurauksena osaston päällikkö Sergei Beseda ja hänen apulaispäällikkönsä on pantu kotiarestiin.

Hyvät kontaktit tiedustelupalveluihin omaavan Christo Grozevin mukaan kyseessä ei ole mitätön asia, jos tiedot pitävät paikkansa.

– FSB:n riveissä on jo toteutettu hiljalleen puhdistuksia (oppositiovaikuttaja Aleksei) Navalnyitä koskevan tutkimuksemme jälkeen. Lojalistit ovat työntäneet teknokraatteja ulos, mikä on aiheuttanut vakavia erimielisyyksiä. Väitetyt pidätykset eivät vakauta tilannetta, Grozev tviittaa.

Tutkija Ksenija Kirillova on aikaisemmin arvioinut, että Kremlin vainoharhaisuus ei suinkaan rajoitu vain oligarkkeihin, vaan näkyy jatkuvina puhdistuksina myös valtakoneiston sisällä. Esimerkiksi huhtikuussa 2019 toteutettiin laajamittaisia puhdistuksia ja pidätyksiä FSB:n riveissä.

Grozev kertoo viitaten Kreml-mieliseen Telegram-kanavaan, että FSB:n sotilaallisen vastavakoiluosaston agentit toivat Sergei Besedan ja hänen apulaispäällikkönsä kuulusteluihin.

– He eivät vastaa puhelimiinsa, olen yrittänyt soittaa heille, Grozev sanoo.

Hänen mukaansa kyseessä on merkittävä uutinen, jos tiedot pitävät paikkansa, koska he ovat erittäin korkea-arvoisia virkailijoita, jotka olivat vastuussa Ukrainaa koskevasta tiedustelutiedon keräämisestä ja disinformaatio-operaatioista.

– Siten Beseda olisi se henkilö, jonka välittämä tieto olisi johtanut Vladimir Putinin harhaan arvioitaessa Ukrainan valmiutta ”toivottaa vapauttajat tervetulleiksi”, Grozev kertoo.

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Harri Ohra-aho arvioi aikaisemmin tällä viikolla Venäjän tiedustelupalveluiden puutteiden tulleen esille hyökkäyksen ensipäivinä.

Hänen mukaansa turvallisuuspalvelu FSB, sotilastiedustelu GRU ja ulkomaantiedustelu SVR sortuivat virhearvioihin hyökkäysoperaation valmistelussa, ja niiden roolit olivat epäselvät.

A Russian telegram channel that traditionally pushes out pro-Kremlin and pro-FSB content now suddenly says Beseda and his deputy were brought for questioning by FSB's military counter-intel department, and are still at the FSB HQ. They've not been answering their phones (I tried)

This is not trivial ( if confirmed). It's not "one asshole will replace another"). There has already been a slow purge in the FSB since our @navalny investigation, with loyalists nudging out "technocrats", causing serious rifts. The alleged arrests can't make things more stable.

— Christo Grozev (@christogrozev) March 11, 2022